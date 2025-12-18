Conmebol reveló la fecha para la Finalissima entre Argentina y España

El fútbol internacional ya tiene marcada en rojo una fecha clave para este 2026 y es que las selecciones de Argentina y España se verán las caras en la Finalissima, un encuentro que reunirá a los campeones vigentes de Sudamérica y Europa en un escenario bastante esperado por todos los aficionados al deporte.

Este partido es conocido oficialmente como la Copa de Campeones Conmebol-UEFA y se disputará el próximo viernes 27 de marzo de 2026 en el imponente Estadio Lusail, ubicado en Doha, Qatar.

La información la dio a conocer la Conmebol a través de sus redes sociales este jueves, donde detallaron que el enfrentamiento estará previsto para las 21:00 (hora local), lo que se traducirá en las 15 para el público argentino y las 19 para los aficionados españoles.

La confirmación llegó a través de un anuncio conjunto entre la CONMEBOL, la UEFA, la Asociación del Fútbol Argentino y la Real Federación Española de Fútbol, donde ofrecieron detalles sobre todo lo relacionado a este enfrentamiento.

“Este partido emblemático es más que una competición. Es un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones, y una oportunidad para que los aficionados disfruten de un acontecimiento verdaderamente histórico”, declaró el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez.

El enfrentamiento se disputará el mismo año que la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se hará de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá, situación que eleva aún más la expectativa sobre el vencedor debido a que tomará mucha mayor fuerza para ser un firme candidato al título de campeón.

Su contraparte de la UEFA, Aleksander Ceferin, manifestó que el partido “simboliza la unión de dos continentes futbolísticos y demuestra el alcance global de nuestro deporte en un encuentro de enorme prestigio”.

La edición más reciente se disputó en 2022, cuando Argentina superó con claridad a Italia por 3-0 en el Wembley Stadium de Inglaterra, en un triunfo que antecedió a la consagración albiceleste en el Mundial de Qatar de 2022, celebrado justamente en el estadio de Lusail.

El choque entre la Albiceleste y La Roja aparece como uno de los grandes hitos del calendario internacional, a pocas semanas del arranque de la Copa del Mundo. Los organizadores adelantaron que en breve se comunicarán novedades relacionadas con la venta de entradas y la logística general del evento.

Aunque el nombre Finalissima es relativamente reciente, el enfrentamiento entre campeones continentales tiene historia. En 1985 y 1993 se disputó bajo la denominación de Copa Artemio Franchi. Argentina encabeza el historial con dos títulos, mientras que España llegará a esta edición como campeón de la Eurocopa 2024, tras imponerse a Inglaterra en la final disputada en Berlín.

