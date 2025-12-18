Serie del Caribe 2026 se muda a Guadalajara tras problemas con la sede en Venezuela

La Serie del Caribe del 2026 encontró rápidamente un nuevo hogar, pero podría no contar con uno de sus tradicionales participantes.

El torneo se disputará del 1 al 7 de febrero en el Estadio Panamericano en Guadalajara, México, anunció la noche del jueves Salvador Escobar, el presidente de la Liga Argo Mexicana del Pacífico durante una rueda de prensa. Sin embargo, Venezuela podría no ser parte del campeonato.

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) había informado el lunes que Puerto Rico, México y República Dominicana no iban a poder asistir a Caracas, Venezuela — la sede original del campeonato — por “situaciones externas ajenas a su control” y “diversos factores logísticos, ajenos a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional”.

La mayor fiesta del béisbol en nuestra región vuelve a la tierra de los Charros, la música y el color ⚾️👌🏻



¡Guadalajara: sede de la #SerieDelCaribe2026! 🇲🇽🤩



Nos vemos en febrero para una fiesta caribeña con sabor tapatío 🙌🏻#SerieDelCaribe pic.twitter.com/Zo7kxNCaCc — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) December 19, 2025

Venezuela en duda con su participación

Tras la nueva decisión de la Confederación, la Serie del Caribe 2026 contará con la participación de los equipos campeones de República Dominicana, Puerto Rico y México, mientras que Panamá asistirá en calidad de invitado, se indicó en un comunicado, “con miras a la incorporación del equipo campeón de Venezuela”.

Si Venezuela decide no asistir, Escobar anunció que México estaría representado también por un segundo equipo, que sería el subcampeón de la temporada 2025-2026 de la LAMP.

La CBCP había dejado claro en su comunicado del lunes que “reconoce la posición de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), que ha reiterado contar con las condiciones organizativas necesarias para la realización del evento. La Confederación, junto a sus Ligas Miembro, reconoce y valora el trabajo desarrollado por la LVBP y su Comité Organizador, así como los esfuerzos realizados en la planificación de la Serie del Caribe 2026”.

Guadalajara fue sede de la Serie del Caribe en el 2018 y esta será 18va ocasión que México sirve como anfitrión. Se jugará nuevamente con un formato todos contra todos en la primera ronda seguido de una semifinal y una final para definir el campeón.

La Serie del Caribe 2025 se disputó también en México, con los Leones del Escogido de la República Dominicana obteniendo el título en Mexicali.

