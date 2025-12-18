Trump insiste en acabar con “Obamacare” durante discurso a la nación

WASHINGTON – El presidente estadounidense, Donald Trump, prometió una reforma sanitaria que ponga fin al llamado “Obamacare”, así como un nuevo programa para facilitar la vivienda asequible.

Trump aseguró que el sistema sanitario actual, el gran logro legislativo de la presidencia del demócrata Barack Obama (2009-2017), es “inasequible” y ha hecho que las aseguradoras se hagan ricas, y afirmó que su plan, que no ha detallado, dará “dinero directamente a la gente para que puedan comprar su propio cuidado de salud”.

Antes de su discurso, los republicanos de la Cámara Baja del Congreso aprobaron un proyecto de ley que busca reducir las primas de los seguros sanitarios creando un sistema de pagos directos a ciudadanos de bajos ingresos, y que no incluye una extensión de los beneficios del ‘Obamacare’, cuya prolongación se supone que será sometida en enero.

“Van a recibir mucho mejor cuidado de salud a un precio más bajo. Los únicos perdedores van a ser las compañías aseguradoras que se han enriquecido y el Partido Demócrata, que está totalmente controlado por esas compañías aseguradoras. No van a quedar contentas, pero eso me da igual, porque ustedes, el pueblo va a conseguir un gran cuidado sanitario”, aseguró Trump en un breve discurso prenavideño a la nación.

No obstante, el plan de Trump se ha centrado en acabar con la Ley de Cuidado Sanitario Asequible (ACA), conocida como ‘Obamacare’, sin ofrecer una alternativa clara para millones de estadounidenses que ahora mismo pueden optar por seguros médicos subsidiados y unas coberturas más amplias que antes.

Trump, que centró su discurso en sus logros económicos, también anunció que a principios de año anunciará un programa de reformas para permitir el acceso a vivienda asequible y a precios de la energía más bajos.

“Voy a anunciar uno de los planes de reformas de viviendas más ambiciosos de la historia de Estados Unidos. Uno de los principales factores que está empujando el coste de la vivienda al alza es la colosal invasión fronteriza”, indicó Trump, que llenó su mensaje de consignas antinmigrantes.

Trump ha intentado justificar su campaña de deportaciones responsabilizando erróneamente a los inmigrantes por el estado de la economía, el aumento de los precios y la criminalidad.

