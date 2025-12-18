Arrestan a sospechoso por el asesinato de Mario Pineida, jugador del Barcelona de Ecuador

Un presunto implicado en el asesinato del futbolista ecuatoriano Mario Pineida, jugador del Barcelona SC, fue detenido este jueves en la provincia costera del Guayas, según informó la empresa municipal de Seguridad de Guayaquil.

La entidad detalló que la captura se logró tras la ejecución de varios allanamientos realizados en conjunto con la Policía Nacional, como parte de las investigaciones por el crimen ocurrido el día anterior en el norte de Guayaquil. De acuerdo con la información oficial, el seguimiento técnico mediante el sistema de videovigilancia permitió identificar las motocicletas utilizadas durante el ataque y posteriormente ubicar a uno de los sospechosos.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en que dos hombres —uno con gorra y otro con casco— ingresan al local comercial donde se encontraba Pineida. En los videos se observa cómo uno de los atacantes dispara directamente contra el futbolista, mientras el otro abre fuego contra una mujer que también se hallaba en el lugar. A pesar de que Pineida levantó las manos al verse apuntado, el sicario le disparó en repetidas ocasiones.

Ante versiones que circulaban sobre la identidad de la mujer asesinada, Ana Aguilar, esposa del jugador, emitió un comunicado en el que negó que se tratara de ella y pidió respeto por su duelo, así como por la integridad de sus tres hijos.

Pineida, de 33 años, fue asesinado a plena luz del día en una zona concurrida de Guayaquil, ciudad considerada el epicentro de la crisis de violencia criminal que atraviesa Ecuador. Conocido como ‘El Pitbull’, el lateral izquierdo inició su carrera en Independiente del Valle y también militó en Fluminense, El Nacional y Barcelona, club al que representaba actualmente.

El crimen de Pineida se suma a una preocupante cadena de ataques contra futbolistas en el país. Desde comienzos de 2025, al menos cinco jugadores han sido asesinados en Ecuador, aunque el suyo es el primero que involucra a un futbolista de primera división y miembro de uno de los clubes más importantes del país, habitual protagonista en torneos locales y de la Copa Libertadores.

