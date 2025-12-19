Eugenio Derbez le responde a Victoria Ruffo tras llamarlo “codo y feo”

Victoria Ruffo, hace algunas semanas, estuvo como invitada en el pódcast de su hijo mayor, José Eduardo, donde abordaron diferentes temas. Uno de ellos fue donde la mexicana reveló que Mauricio Ochmann ha sido uno de los mejores actores con los que ha tenido la oportunidad de besarse, pero también habló de Eugenio Derbez.

José Eduardo aprovechó la oportunidad públicamente para preguntarle a su madre qué era lo que le había visto al comediante mexicano para haber tenido una relación sentimental, y ella le dijo que quizás era por lo “codo y feo” declaraciones que, sin duda, se viralizaron. Esta vez, Eugenio respondió a la prensa sobre lo que piensa de la postura de la protagonista de telenovelas.

Derbez parece estar agobiado por las controversias que se puedan decir acerca de él y la mamá de uno de sus hijos, por lo cual fue sincero y no quiso ahondar en la opinión de Victoria: “No, ya no hablo de eso porque ya es revivir… Yo ya cerré ese capítulo. Creo que es parte del show. Ya trato de no caer en provocaciones porque antes sí caía, ahora nada más me río. Sí, muchos chistes internos que me gustaría compartir con ustedes, pero no”.

El comediante y actor mexicano dijo que ya no pretende seguir hablando de Victoria solo para alimentar o aparecer en los titulares de la prensa, dado que ya transcurrieron tres décadas desde que ellos terminaron su relación y no pretende darle mayor importancia: “Yo ya paré el juego porque, si no, es un juego de nunca acabar. Ya son 30 años que pasó esto. Pues pregúntale a los demás, hay que saber a quién le disparas y a quién no“.

Ruffo se encontró nuevamente con los medios de comunicación y le consultaron sobre la opinión que ella tiene de Eugenio Derbez, dado lo viral que se convirtió tras las declaraciones que ofreció en el pódcast de su hijo. Amable, como ella suele ser, aclaró el término que quería utilizar al tiempo que destacó que ya ha transcurrido muchísimo desde que eso ocurrió.

“Estábamos echándonos nuestras copitas, entonces ya con el alcoholito salen muchas cositas… Se le dice chistosito, que es sinónimo de feo… No, eso ya tiene muchos años, ya ni me acuerdo”, dijo la actriz.

