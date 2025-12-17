Victoria Ruffo apoya a Eugenio Derbez ante ataques por la muerte de la mamá de Aislinn Derbez

Victoria Ruffo, en un encuentro con los medios de comunicación, dio su opinión sobre los comentarios que se han registrado en contra de su ex, Eugenio Derbez, dado que él ha recibido opiniones negativas por presuntamente no apoyar a su hija Aislinn Derbez, quien perdió a su madre, Michel Gabriela, el pasado 24 de noviembre.

La protagonista de destacadas telenovelas mexicanas rechazó el hate que Eugenio ha recibido en las redes sociales y considera que fue una situación que los tomó por sorpresa a todos, empezando por la edad que tenía Michel al momento de fallecer: “Los agarró a todos desprevenidos, no era de esperarse, aparte muy joven. Se pasan”.

Ruffo destacó que no solo con el comediante, sino que a toda su familia la circunstancia los dejó sorprendidos, y enfatizó que hasta la fecha ella no ha conversado directamente con Aislinn tras lo ocurrido, pero en días pasados sí le envió un mensaje de aliento en medio de la compleja situación que está atravesando, ya que la entiende porque ya pasó por lo mismo hace varios años.

“Yo no he hablado con ella, pero por medio de las cámaras le mandé un mensaje de solidaridad y de que ojalá encuentre resignación pronto, porque perder a una mamá es bien difícil”, expresó frente a los reporteros. “Ellos se quieren mucho, siempre están muy pegados… Abrazarla con cariño, nunca te recuperas de ese golpe, la verdad, pero pasa el tiempo y te vas conformando un poquito“, dijo en “De Primera Mano” hace varios días.

Desde su experiencia, Victoria comentó que, aunque ya han transcurrido tres años desde el momento del fallecimiento de su madre, sigue sin superar el dolor y el vacío que algún día dejó. Aunque mencionó que le hubiese gustado haber compartido más tiempo con ella, también entiende que era el momento de que partiera físicamente, porque a la edad que tenía, considera que había vivido todo lo que le correspondía.

“Todavía no lo supero, todos los días me acuerdo de mi mamá, todos los días quisiera haber estado más tiempo con ella, abrazar más, besarla más, pero dentro de todo estoy tranquila porque mi mamá ya estaba grande, 89 años, ya había vivido todo, y pues lo lógico es que vayan los padres primero. Pero a tus papás nunca los superas, jamás los vas a superar”, explicó a los periodistas.

Sigue leyendo:

· Eugenio Derbez revela el estado de salud de Aislinn Derbez tras su reciente operación

· Victoria Ruffo envió sus condolencias a Aislinn Derbez por la pérdida de su mamá

· Vadhir Derbez habla sobre el estado de Aislinn Derbez tras la muerte de su madre