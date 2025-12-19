FIFA apuesta fuerte en el mundo de los videojuegos y lanza Super Soccer en Roblox

FIFA y Roblox ampliaron su colaboración con el lanzamiento de FIFA Super Soccer, un juego oficial que acerca a los aficionados a selecciones nacionales, clubes reconocidos y torneos virtuales.

Desarrollado junto con Gamefam, empresa especializada en contenidos del metaverso, el proyecto refuerza la estrategia de FIFA para expandirse en la industria de los videojuegos, tras la finalización de su histórica alianza con EA Sports.

Gamefam, líder en el desarrollo de experiencias en el metaverso y Roblox, ha trabajado con franquicias y marcas globales como NFL, mediante la creación de juegos que combinan entretenimiento y eventos interactivos.

En el ámbito del futbol, el estudio ha colaborado con FIFA en el pasado en Super League Soccer y en FIFA Club World Cup 2025.

FIFA Super Soccer on Roblox! 🏆🎮



You can now play as your favourite teams in the official FIFA game! ⚽️ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 19, 2025

¿Qué es FIFA Super Soccer?

FIFA Super Soccer permite a los jugadores elegir entre selecciones nacionales oficiales y clubes reconocidos, participar en torneos virtuales y acceder a eventos especiales inspirados en las principales ligas del mundo.

Entre ellos destaca el Adidas Football Festival, un torneo con clubes patrocinados por el sello alemán como Flamengo, Boca Juniors, Club América y Tigres de la Liga MX, además de Aston Villa, Union Berlín y Al-Nassr.

El juego ofrece además accesorios exclusivos de FIFA y de la Copa Mundial para personalizar los avatares, creando una experiencia que combina la competición digital con la cultura del fútbol real.

Incluye eventos alineados con torneos oficiales, como el camino al Mundial de la FIFA 2026, y se construye sobre la plataforma de Super League Soccer, lo que permite mantener la actividad de los jugadores durante todo el año.

Otro aspecto destacado es la interacción continua dentro de Roblox, ya que los usuarios pueden seguir conectados y participando incluso fuera de las fechas de los torneos oficiales, fomentando comunidades activas dentro del juego.

Así puedes empezar a jugar FIFA Super Soccer en Roblox

Si quieres unirte a la comunidad y comenzar a desbloquear los accesorios exclusivos del Mundial 2026, sigue estos sencillos pasos:

Inicia sesión en Roblox: Entra a tu cuenta desde PC, consola o dispositivo móvil.

Busca el juego oficial: En el buscador de la plataforma, escribe “FIFA Super Soccer”. Asegúrate de que el desarrollador sea Gamefam para garantizar que accedes a la experiencia oficial.

Elige tu bando: Al ingresar, podrás unirte al Adidas Football Festival. Selecciona tu club favorito, como Club América, Al-Nassr o Boca Juniors, para empezar a sumar puntos de contribución.

Completa las misiones diarias: Dirígete al panel de misiones para ver qué desafíos del “Camino al Mundial” están activos. Esto te dará las monedas necesarias para el FIFA Store.

Tip Pro: Mantente atento a los códigos promocionales que FIFA y Gamefam suelen lanzar durante los torneos oficiales; te permiten obtener accesorios de edición limitada antes que nadie.

Suit up for the FIFA Club World Cup 2025 in Super League Soccer ⚽️ pic.twitter.com/LRz5R8gq2Y — Roblox (@Roblox) June 28, 2025

