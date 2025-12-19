Mundial 2026: así sería el balón de la Final que se jugará en Nueva Jersey

El Mundial de 2026 se acerca rápidamente y, a menos de seis meses para su inicio, la FIFA continúa desvelando aspectos clave de la que será la primera Copa del Mundo organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

Luego de la presentación oficial del Trionda, balón con el que se disputará el torneo, comenzaron a conocerse detalles sobre el esférico que se utilizará específicamente en la Final, programada para el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey.

De acuerdo con el sitio especializado Footy Headlines, el balón del partido decisivo mantendrá una tradición instaurada por Adidas desde el Mundial de Alemania 2006, en la que el color dorado se convirtió en un distintivo exclusivo de la Final.

Las filtraciones señalan un diseño protagonizado por tonos blanco, negro y dorado, con una estética sobria que busca resaltar la importancia simbólica del encuentro que definirá al campeón del mundo.

El esférico también incluiría elementos gráficos vinculados a los países anfitriones, una línea visual que ya estuvo presente en el Trionda y que refuerza el carácter trinacional del torneo.

Aunque ni la FIFA ni Adidas han confirmado oficialmente estos detalles, se espera que el balón de la Final sea presentado en julio, pocos días antes del partido que coronará al campeón de la Copa del Mundo más grande de la historia.

