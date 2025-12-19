Ordenan prisión preventiva para dos sospechosos por el asesinato del futbolista Mario Pineida en Guayaquil

La justicia de Ecuador dictó prisión preventiva para dos personas señaladas como presuntas responsables del asesinato del futbolista Mario Pineida, ocurrido el pasado miércoles en la ciudad de Guayaquil, según informó este viernes la Fiscalía General del Estado.

A través de un comunicado publicado en la red social X, la Fiscalía detalló que un juez aceptó los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público y ordenó la medida cautelar contra Cristian P. G. y Jimnery P. B., quienes estarían implicados tanto en el homicidio del jugador como en el de otra víctima.

#AHORA | #Guayas: Juez acoge los elementos de convicción expuestos por #FiscalíaEc y dicta prisión preventiva para Cristian P. G. y Jimnery P. B. por su presunta participación en los #Asesinatos del futbolista Mario P. y una persona más, perpetrados este miércoles en #Guayaquil. pic.twitter.com/d3WrW9sjXg — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) December 19, 2025

De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, dos individuos (uno con gorra y otro con casco) ingresaron al local donde se encontraba Pineida. Uno de ellos abrió fuego contra el futbolista, mientras el segundo atacante disparó contra una mujer. En los videos se observa cómo el jugador levanta las manos al verse apuntado, sin que ello evitara que el sicario le disparara en varias ocasiones.

El crimen se registró a plena luz del día en una zona concurrida de Guayaquil, la ciudad más poblada del país y uno de los principales focos de la crisis de violencia criminal que atraviesa Ecuador, impulsada por el accionar del crimen organizado.

El asesinato de Pineida se suma a una preocupante seguidilla de ataques contra futbolistas en el país. Desde comienzos de 2025, al menos cinco jugadores han sido asesinados en Ecuador, en un contexto donde las organizaciones criminales también han extendido su influencia hacia las apuestas deportivas. El caso de Pineida es el primero que involucra a un futbolista en activo de la primera división y miembro de uno de los clubes más importantes del fútbol ecuatoriano.

