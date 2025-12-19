Representantes demócratas tiene acceso a instalaciones de ICE en Nueva York

Los representantes Adriano Espaillat y Dan Goldman accedieron a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en 26 Federal Plaza para ejercer sus funciones de supervisión legislativa. Esta visita marca la primera vez, bajo la administración Trump, que se permite el acceso a estas instalaciones a miembros del Congreso.

Los legisladores ingresaron a las oficinas de ICE con el propósito de ejercer sus funciones legislativas de inspeccionar los centros de detención migratoria y garantizar la seguridad de las personas detenidas y el cumplimiento de la ley federal, informaron en un comunicado.

“Personas sin acceso a duchas, baños limitados y sin camas”

“Hoy vimos a personas alojadas hasta tres días o más en celdas sin acceso a duchas, con baños limitados y sin camas de verdad; un edificio administrativo simplemente no está equipado para albergar a detenidos”, indicó el representante Espaillat.

“La obsesión de la administración Trump por alcanzar un número arbitrario e irreal de deportaciones está creando una crisis humanitaria. Los tribunales reafirmaron nuestro derecho a inspeccionar los centros de detención y lo ejercimos de inmediato”, añadió el presidente del CHC.

Por su parte, el Representante Dan Goldman compartió su sentir luego de inspeccionar los centros de detención en Nueva York.

“Lo que vimos hoy solo reafirma las claras violaciones tanto de la ley como de los valores estadounidenses por parte de la redada migratoria de la Administración Trump. Los inmigrantes respetuosos de la ley y no violentos aún son retenidos hasta tres días sin duchas ni camas y sin forma de contactar a sus familias o abogados”.

.@HispanicCaucus led the push to demand congressional oversight at ICE facilities around the country.



Following this week's court ordered victory, I along with my colleague, @RepDanGoldman were allowed access at 26 Federal Plaza.



What we saw was unacceptable and reaffirmed why… pic.twitter.com/MUnBSnDIm8 — Adriano Espaillat (@RepEspaillat) December 19, 2025

Regresarán sin avisar

Goldman señaló que no tenían que haber buscado una orden judicial para poder realizar la supervisión y sentenció que regresará a 26 Federal Plaza sin previo aviso para conocer las condiciones de los detenidos para exigir cuentas a ICE y a la administración Trump.

El Gobierno les había negado el acceso a las instalaciones del ICE y a la Oficina Local de Nueva York de la Oficina de Operaciones de Detención y Deportación (ERO) que esta ubicada en el mismo lugar.

Sin embargo, el 17 de diciembre un Tribunal de Distrito falló a favor de doce congresistas, incluidos los representantes Goldman y Espaillat, quienes demandaron a la Administración Trump para frenar la política del ICE de impedir que los congresistas realizaran visitas de supervisión sin previo aviso a las instalaciones, incluidas las oficinas locales.

Obligación legal de inspeccionar centros de detención

La opinión del Tribunal de Distrito restableció temporalmente la obligación legal de los congresistas de inspeccionar los centros de detención migratoria para supervisar el cumplimiento de la ley federal que permite a los miembros del Congreso visitar los centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Los congresistas reconocieron que a lo largo de este año, se les impidió supervisar estas instalaciones. Los funcionarios del ICE anunciaron una nueva política que exige un período de espera de siete días e impide el acceso a las oficinas locales del ICE.

El 30 de julio, el presidente del CHC, Espaillat, el representante Goldman y otros diez miembros individuales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos demandaron a la administración Trump-Vance, impugnando la política como una obstrucción ilegal de la supervisión del Congreso.

La demanda presentada en el Tribunal de Distrito de Columbia, por los abogados Democracy Forward y American Oversight, exigió que la administración cumpla con una ley federal que garantiza a los miembros del Congreso el derecho a realizar visitas de supervisión a cualquier instalación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), incluidas las oficinas de campo, donde se detenga a extranjeros, sin previo aviso.

Proteger a los inmigrantes con vías legales

Espaillat y Goldman , junto con la Representante Nydia Velazquez y el Miembro de Rango del Comité de Supervisión de la Cámara Robert García, presentaron la Ley de Protección del Debido Proceso de la Corte de Inmigración, una nueva legislación que tiene como objetivo proteger a los inmigrantes que buscan vías legales para migrar a Estados Unidos y asistir a sus comparecencias ordenadas por la corte de ser objeto de arrestos por parte de la Administración Trump.

La legislación prohibiría a los oficiales o agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) arrestar o detener a una persona que esté físicamente presente en una instalación de la corte de inmigración de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR) con el propósito de asistir o participar en una audiencia, excepto de conformidad con una orden judicial.

Estas protecciones se extenderían a las personas cuyo caso de inmigración aún esté activo y no haya resultado en una orden final de deportación dicta la ley de protección.

