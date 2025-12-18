USCIS precisa qué deben presentar los equipos al solicitar visas para atletas

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) emitió este jueves una nueva guía de políticas para aclarar los requisitos que deben cumplir las peticiones migratorias presentadas en nombre de atletas profesionales, tras cambios introducidos por el Departamento de Trabajo (DOL) en su sistema de certificación laboral, informó en un comunicado.

La actualización, incorporada en el Volumen 6 del Manual de Políticas de USCIS, aborda el impacto de la adopción del sistema Foreign Labor Application Gateway (FLAG) del DOL en ciertas peticiones de visa de inmigrante y busca, según la agencia, “restaurar la integridad del sistema de inmigración estadounidense”, asegurando que los adjudicadores cuenten con información suficiente para tomar decisiones oportunas e informadas sobre la elegibilidad de los solicitantes.

USCIS explicó que, en el caso del Formulario I-140, Petición de Inmigrante para Trabajadores Extranjeros, el peticionario debe demostrar que tanto el beneficiario extranjero como el puesto ofrecido cumplen con los requisitos de la clasificación solicitada.

Sin embargo, las certificaciones laborales permanentes para atletas profesionales presentadas electrónicamente ante el DOL mediante el sistema FLAG desde el 1 de junio de 2023 ya no incluyen los requisitos mínimos del puesto de trabajo.

Ante esta situación, la agencia advirtió que, si el contrato del atleta profesional no detalla dichos requisitos y el peticionario no los presenta junto con el Formulario I-140, USCIS podrá solicitar evidencia adicional para determinar si la petición puede ser aprobada en la categoría correspondiente.

Aunque la agencia recibe menos de 100 certificaciones laborales al año para atletas profesionales, señaló que la medida afecta a todos los principales equipos deportivos profesionales de Estados Unidos y a sus filiales de ligas menores.

Requisitos mínimos de empleo

USCIS recordó que, desde el 1 de junio de 2023, el DOL exige que las solicitudes de certificación laboral permanente se presenten a través del sistema FLAG, que incluye un Formulario ETA-9089 revisado, varios apéndices y la determinación final de aprobación.

Este nuevo formulario ya no recopila información sobre los requisitos mínimos del empleo, los cuales ahora se canalizan mediante el Formulario ETA-9141, utilizado para la determinación del salario prevaleciente.

No obstante, dado que las regulaciones del DOL eximen a los atletas profesionales de la determinación de salario prevaleciente, las certificaciones laborales aprobadas bajo el sistema FLAG no contienen los requisitos mínimos del puesto.

USCIS subrayó que esta información es necesaria para adjudicar correctamente las peticiones de inmigrante basadas en certificación laboral.

La actualización del manual de políticas también incluye una descripción general del funcionamiento del sistema FLAG y detalla la nueva documentación relacionada con la certificación laboral que debe acompañar al Formulario I-140, con el objetivo de ofrecer mayor claridad a los equipos, empleadores y representantes legales que tramitan estos casos.

