Archivos del caso Epstein que incluían foto de Trump y Melania desaparecieron de la página web del Departamento de Justicia

Al menos 16 archivos vinculados al caso de Jeffrey Epstein desaparecieron sin explicación del sitio web público del Departamento de Justicia de Estados Unidos, menos de 24 horas después de haber sido publicados, en medio de las dudas sobre la transparencia oficial en uno de los expedientes más sensibles de las últimas décadas.

Los documentos, que estaban disponibles el viernes y dejaron de verse el sábado, incluían imágenes de pinturas con mujeres desnudas y una fotografía que mostraba varias imágenes ubicadas en un aparador y dentro de cajones, indicó The Associated Press.

En una de ellas, dentro de un cajón junto a otras fotos, aparecía una imagen del presidente Donald Trump acompañado de Jeffrey Epstein, Melania Trump y Ghislaine Maxwell, la excolaboradora del financista condenado por delitos sexuales.

El Departamento de Justicia no ofreció ninguna explicación sobre la eliminación de los archivos ni aclaró si se trató de una decisión deliberada.

La desaparición de los documentos generó una oleada de especulación en redes sociales y reavivó las teorías en torno a Epstein y las figuras poderosas de su círculo. Legisladores demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes señalaron en las redes sociales la imagen faltante.

“¿Qué más se está encubriendo? Necesitamos transparencia para el público estadounidense”.

Esto se suma a las críticas que ya rodeaban la reciente liberación de decenas de miles de páginas ordenada por el Congreso. De acuerdo con AP, los archivos publicados hasta ahora han aportado poca información nueva sobre los crímenes de Epstein o sobre las decisiones de la fiscalía que le permitieron evitar cargos federales graves durante años.

Además, faltan materiales elementales, como entrevistas del FBI con sobrevivientes y memorandos internos del Departamento de Justicia que analizaron las decisiones de imputación.

Trump and his lackeys have proven one thing – they're absolutely committed to the coverup. https://t.co/5vyPt1OMhn — Rep. Shontel Brown (@RepShontelBrown) December 20, 2025

Las omisiones, de acuerdo con la agencia, también incluyen referencias a varias figuras influyentes asociadas históricamente con Epstein, como el príncipe Andrés del Reino Unido.

Entre los hallazgos inéditos mencionados por AP figura información sobre la decisión del Departamento de Justicia de abandonar una investigación en la década de 2000, lo que permitió a Epstein declararse culpable en 2008 de un cargo estatal menor, así como una denuncia de 1996 —nunca antes conocida— que lo acusaba de robar fotografías de niños.

Hasta ahora, gran parte del material divulgado consiste en imágenes de las residencias de Epstein en Nueva York y en las Islas Vírgenes estadounidenses, junto con algunas fotografías de celebridades y políticos.

Se han publicado varias imágenes inéditas del expresidente Bill Clinton, pero muy pocas de Trump. Ninguno de los dos ha sido acusado de delitos relacionados con Epstein y no hay indicios de que esas fotos estén vinculadas directamente a los procesos penales.

Aunque el Congreso fijó como fecha límite el viernes para hacer públicos todos los registros, el Departamento de Justicia aseguró que continuará publicándolos de forma progresiva, alegando la lentitud del proceso de redacción para proteger la identidad de los sobrevivientes. No se ha informado cuándo se divulgarán nuevos archivos.

Los documentos hechos públicos representan solo una fracción de los registros totales, que podrían ascender a millones de páginas. El fiscal general adjunto Todd Blanche señaló que solo los fiscales federales de Manhattan poseen más de 3.6 millones de archivos relacionados con Epstein y Maxwell, muchos de ellos duplicados.

