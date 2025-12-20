Archivos Jeffrey Epstein: Gobierno de Trump criticado por publicación parcial y por las 550 páginas censuradas

El Departamento de Justicia publicó dos nuevos lotes de los archivos de Jeffrey Epstein en línea, que pueden consultarse aquí y aquí, pero al menos unas 550 páginas de los documentos estaban tachadas, según CBS News.

Todos los nuevos documentos están identificados como vinculados con la Ley de Transparencia de Archivos Epstein. Incluyen documentos judiciales de casos previos contra Epstein y Ghislaine Maxwell.

Los archivos recientemente publicados incluían fotos de varias personas relevantes de alrededor de Epstein, imágenes de sus domicilios y registros de investigación que detallan inquietantes acusaciones contra el agresor sexual, que presuntamente se quitó la vida en su celda.

No obstante, la amplia censura en muchos de los registros ha causado críticas de los demócratas y algunos republicanos, mientras el departamento defiende su gestión de los archivos.

Una serie de tres documentos consecutivos, con 255 páginas, está totalmente censurada, cada página cubierta por un recuadro negro. Un cuarto documento de 119 páginas, titulado “Gran Jurado-NY”, también está cubierto.

No quedó claro de qué procedimiento se originó, pero el documento inmediatamente anterior es una transcripción en la que la fiscalía pide a un gran jurado en 2020 que considere evidencias para una acusación formal sustitutiva contra Maxwell, cómplice convicta de Epstein.

Asimismo, al menos 180 páginas tachadas aparecen en archivos que están en su mayoría, pero no completos, censurados. En varios casos, una portada, la foto de una carpeta y otro elemento no censurado por completo precede varias páginas ocultas por un recuadro negro.

En otros casos, las censuras fueron más moderados. Por ejemplo, un informe policial de 96 páginas sobre una investigación de Epstein en Florida a mediados de la década de los 2000, censura los nombres de las víctimas y otras precisiones, pero deja muchos otros sin incluir.

En algunas de las miles de fotos incluidas en el comunicado del viernes están parcialmente censuradas, con las caras de varias personas ocultas tras recuadros negros. Las fotos que incluyen el expresidente Bill Clinton, la fallecida estrella de pop Michael Jackson y a otras personalidades famosas tiene censuras parciales (aunque Clinton y Jackson se les ve el rostro con claridad).

¿Por qué se le permitió al DOJ redactar archivos de Epstein?

La Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, aprobada en noviembre por el Congreso, requiere que Departamento de Justicia publique los archivos en su poder vinculados con Epstein y Maxwell.

Se permitieron las censuras por diferentes razones, como proteger la información personal de los sobrevivientes y excluir fotos violentas y material de abuso sexual infantil. Aparte, se puede retener documentos de manera limitada y temporal si su publicación pudiera poner en peligro una investigación federal activa o un proceso judicial en curso.

Algunas de las redacciones parecen ocultar los nombres de los sobrevivientes, pero no está claro en todos los casos por qué se esconde la información. La administración de Trump debe entregar al Congreso una lista de las redacciones en un plazo de 15 días.

La ley prohíbe explícitamente al gobierno retener registros por el peligro de “vergüenza, daño a la reputación o sensibilidad política”. El DOJ declaró en X que no se omitió el nombre de ningún político de los archivos.

The Justice Department is not redacting the names of any politicians.



As @DAGToddBlanche made clear: “The only redactions being applied to the documents are those required by law — full stop. Consistent with the statute and applicable laws, we are not redacting the names of… — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) December 20, 2025

Demócratas critican las redacciones en los archivos Epstein

Varios legisladores criticaron al Departamento de Justicia por las redacciones y por reconocer que algunos documentos se publicarán más tarde, informó CBS News.

Los representantes demócrata Ro Khanna de California y el republicano Thomas Massie de Kentucky, quienes ayudaron a encabezar el esfuerzo para dar luz verde a la Ley de Transparencia de Archivos de Epstein, alegaron que la publicación de documentos del viernes no cumplía con su ley.

Khanna lo denominó como una “publicación incompleta con demasiadas tachaduras” en un video publicado en X. Afirmó que está “explorando todas las opciones”, incluyendo un juicio político o la remisión a un proceso judicial.

The DOJ’s document dump of hundreds of thousands of pages failed to comply with the law authored by @RepThomasMassie and me.



One document, 119 pages of Grand Jury testimony, was completely redacted.



I explain what is missing and what the survivors and their lawyers are still… pic.twitter.com/Wg1xFIM2vE — Ro Khanna (@RoKhanna) December 19, 2025

Massie aseguró que la publicación “incumple flagrantemente tanto con la letra como con el espíritu de la ley”.

Chuck Schumer, el líder de la minoría del Senado, declaró: “La simple publicación de una montaña de páginas tachadas viola el espíritu de transparencia y la letra de la ley. Por ejemplo, las 119 páginas de un documento fueron completamente tachadas. Necesitamos respuestas sobre el motivo”.

En este sentido, el DOJ defendió su gestión de los archivos. El fiscal general adjunto Todd Blanche dijo: “Las únicas censuras que se aplican a los documentos son las exigidas por ley, punto”.

“Las administraciones demócratas anteriores se han negado a proporcionar todos los detalles de la saga de Jeffrey Epstein”, declaró Blanche en su carta a los legisladores. “Pero el presidente Trump, la fiscal general Bondi y el director del FBI Patel se han comprometido a brindar una transparencia total, conforme a la ley”.

Sigue leyendo: