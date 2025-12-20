Bill Clinton se defiende tras la publicación de una foto en nuevos archivos del caso Epstein

Bill Clinton (1993-2001) se defendió a través de su portavoz Ángel Ureña, luego de que una fotografía del expresidente estadounidense apareciera entre los nuevos archivos divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el marco de la publicación oficial de documentos vinculados al caso del financista Jeffrey Epstein.

La reacción se produjo después de que el DOJ divulgó 3,965 archivos, con un volumen aproximado de tres gigabytes, distribuidos en cuatro nuevos conjuntos de datos, en cumplimiento de los plazos fijados por ley para la liberación de estos documentos.

El material incluye mayoritariamente archivos en formato PDF, además de un video y varias imágenes individuales, algunas integradas dentro de expedientes de múltiples páginas.

Entre las imágenes difundidas figura una fotografía de Clinton dentro de un jacuzzi, acompañado por otra persona cuyo rostro fue censurado. La aparición de esa imagen generó reacciones inmediatas en el entorno del exmandatario.

“Dos tipos de personas”

En un comunicado publicado en la red social X, Ureña sostuvo que existen “dos tipos de personas” en relación con Epstein: aquellas que desconocían sus crímenes y rompieron vínculos cuando estos salieron a la luz, y aquellas que mantuvieron su relación con él incluso después.

Según el vocero, Bill Clinton pertenece al primer grupo.

Ureña también cuestionó la forma en que la administración del presidente Donald Trump ha manejado la publicación de los archivos. A su juicio, la Casa Blanca estaría utilizando la imagen del expresidente como una cortina de humo para evitar que salgan a la luz hechos que podrían resultar incómodos para otros actores.

“Todos, especialmente quienes apoyan al movimiento MAGA, esperan respuestas y no chivos expiatorios”, concluyó el portavoz en su mensaje.

Publicación escalonada de los archivos

La divulgación de estos documentos forma parte de un proceso más amplio que, según el propio Departamento de Justicia, no concluirá de inmediato. El fiscal general adjunto Todd Blanche advirtió que, debido al volumen del material exigido por la ley, no será posible publicar todos los archivos en una sola entrega.

Blanche adelantó que el Departamento de Justicia prevé liberar “varios cientos de miles más” de documentos en las próximas semanas, lo que anticipa nuevas revelaciones y un debate político creciente en torno al contenido de los expedientes relacionados con Epstein.

