Secretos de Navidad: El paso a paso para un vino caliente de nivel profesional

El vino caliente posee un aroma y sabor a Navidad que ha perdurado durante siglos, consolidándose como una bebida reconfortante y deliciosa. Esta popular preparación tiene un origen grecorromano y se hizo famosa por su capacidad para brindar calor durante el invierno; desde entonces, continúa posicionándose con fuerza entre las nuevas generaciones.

La combinación de especias, vino y fruta aporta notas suaves, cítricas y dulces que no solo brindan calidez, sino que reconfortan el espíritu durante el frío. Es un clásico de Europa que se ha extendido con éxito alrededor del mundo, siendo muy fácil de elaborar y estéticamente muy llamativo, lo que aporta un toque de elegancia a cualquier mesa o reunión.

La receta base es la del Glühwein alemán, un emblema de los mercadillos navideños centroeuropeos que, aunque no pertenece a un autor único, representa la esencia de la tradición culinaria invernal.

Receta de vino caliente con arándanos

El vino caliente con especias es tradición en Suecia, Dinamarca, Alemania y Noruega. Crédito: Jens Mahnke | Pexels

Esta versión de vino caliente es ideal como aperitivo de la cena de Navidad o para compartir en reuniones sociales. Los ingredientes son sencillos y accesibles: una botella de vino tinto de 750 ml, media taza de azúcar, el jugo y la cáscara de una naranja, dos ramitas de canela, dos piezas de anís estrella, cinco clavos de olor, de cuatro a cinco rodajas de jengibre y media taza de arándanos frescos. Los arándanos, además de aportar un toque aesthetic, añaden un matiz de sabor vibrante a la preparación.

Para lograr el vino caliente perfecto, solo debe verter el vino en una olla y agregar todos los ingredientes, revolviendo con cuidado para integrar los sabores mientras la mezcla toma temperatura.

El secreto técnico más importante es evitar que el vino alcance el punto de hervor, ya que la ebullición afecta negativamente el perfil aromático y provoca la evaporación del alcohol, alterando el equilibrio de la bebida. Una vez que el líquido esté caliente y los aromas de las especias se hayan infundido completamente, la bebida estará lista para servirse y disfrutar.

