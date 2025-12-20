Defensa brasileño Thiago Silva vuelve a Europa con el Porto a sus 41 años

El defensa brasileño Thiago Silva será refuerzo del Porto, desde el próximo mes de enero hasta el final de la temporada, con la opción de ampliar una temporada más.

El equipo de Portugal dio a conocer la noticia en un comunicado, donde precisaron que el defensor de 41 años llega “a coste cero” al estar libre tras desvincularse recientemente del Fluminense.

Thiago Silva regresa al club al que ya representó en la temporada 2004/05 cuando militó, entonces, en el Porto B.

“Es, por tanto, como el cierre de un ciclo perfecto, con el regreso a un lugar conocido, en busca de lo que faltaba en su momento: la gloria en el primer equipo”, escribió el conjunto luso.

Famiglia Portista, o Thiago Silva é um de nós 💙#SeguimosJuntos pic.twitter.com/xCQOYtnuob — FC Porto (@FCPorto) December 20, 2025

“Feliz y halagado” por volver a Europa

En declaraciones al club, el futbolista aseguró estar “feliz y halagado” por volver a los ‘dragones’, así como “super motivado” para ayudar.

Durante su carrera, Silva ha jugado para equipos como el Milan, el Paris Saint-Germain y el Chelsea.

Llega al Porto con 31 trofeos conquistados, incluyendo una Liga de Campeones, un Mundial de Clubes, una Copa de Brasil y seis Ligas de Francia.

A estos títulos se les suma una Copa América y una Copa Confederaciones, conquistadas con la selección brasileña, con la que suma 113 internacionalizaciones.

Um ciclo que nunca foi fechado.



Agora sim 💙 De volta ao FC Porto para ser feliz 🤩#SeguimosJuntos pic.twitter.com/arbtZuRsEP — FC Porto (@FCPorto) December 20, 2025

