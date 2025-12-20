Crimen de Mario Pineida: Revelan que sicarios habrían cobrado $1,500 dólares por asesinato del futbolista

La justicia de Ecuador ordenó la prisión preventiva, por 30 días, para dos personas presuntamente involucradas en el asesinato ocurrido el pasado miércoles 17 de diciembre, del futbolista Mario Pineida en la ciudad costera de Guayaquil, informó la Fiscalía General del Estado.

En su cuenta de la red social X, el organismo detalló que un juez acogió los elementos de convicción expuestos y dictó prisión preventiva para Cristian P. G. y Jimnery P. B. por su presunta participación en el asesinato del futbolista y de otra persona, una mujer peruana a la que han identificado como Gisella Fernández Ramírez.

#AHORA | #Guayas: Juez acoge los elementos de convicción expuestos por #FiscalíaEc y dicta prisión preventiva para Cristian P. G. y Jimnery P. B. por su presunta participación en los #Asesinatos del futbolista Mario P. y una persona más, perpetrados este miércoles en #Guayaquil. pic.twitter.com/d3WrW9sjXg — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) December 19, 2025

Por su parte, la Policía de Ecuador informó que, “tras las primeras diligencias técnicas, se logró establecer la dinámica del crimen y la ruta de huida de los sospechosos, lo que permitió su localización y captura en diferentes inmuebles”.

Durante el operativo de captura se hallaron tres celulares, varias prendas de vestir y una maleta tipo domiciliario.

Por otro lado, el medio Extra, de Ecuador, citó a una fuente policial que indicó que la mujer capturada “habría sido la persona encargada de realizar los pagos a quienes participaron en el ataque armado: ‘Recibió un pago de $1,500 dólares’”.

¿Cómo ocurrió el crimen de Mario Pineida?

En videos que circulan en redes sociales se observa cuando dos sujetos -uno con gorra y otro con casco- entran en el establecimiento en el que se encontraba Pineida. Uno de ellos dispara contra el jugador y el otro contra una mujer.

Al ver al sujeto con el arma, Pineida alza las manos, pero el sicario igualmente le dispara en repetidas ocasiones.

🚨ACTUALIZACIÓN FALLECIMIENTO MARIO PINEIDA🥺🙏🏽



➡️Los dos tipos van directo a dispararles a Mario, pero sobre todo a Guisella Fernandez 🇵🇪 39 años



➡️Según #PoliciaNacional la pareja del jugador tenía un local de📲 y recibió amenazas previas



94.5 📻



https://t.co/aphPd0nGXV — Jorge Régulo De Mora (@ReguloDe17) December 18, 2025

‘Pitbull’ Pineida, de 33 años, integró la selección ecuatoriana que disputó las eliminatorias para los Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022. También jugó en el Fluminense de Brasil hace tres años.

Había iniciado su carrera futbolística en el Independiente del Valle y también había vestido las camisetas del Fluminense brasileño y de los ecuatorianos El Nacional y Barcelona, este último en varios periodos y en el que militaba actualmente.

Previamente, el equipo había indicado por la red social X que fue “notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra”.

“Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución, y nos enluta como familia barcelonista”, añadió.

El asesinato de Pineida es el más reciente de una serie de atentados contra jugadores en Ecuador, donde las bandas del crimen organizado también han expandido sus tentáculos hasta las apuestas deportivas.

Seguir leyendo:

Ordenan prisión preventiva para dos sospechosos por el asesinato del futbolista Mario Pineida en Guayaquil

Arrestan a sospechoso por el asesinato de Mario Pineida, jugador del Barcelona de Ecuador

Asesinan a Mario Pineida, jugador del Barcelona de Guayaquil, en un ataque armado