Manelyk González reflexiona sobre el fin de año: ‘Deja de arrastrar tus penas’

Manelyk González, creadora mexicana de contenido, aprovechó los últimos días del 2025 para reflexionar sobre su año e invitar a sus seguidores a conectar con cosas positivas.

La exparticipante de realities shows como La Casa de los Famosos dijo que dejó atrás pensamientos como “gracias a Dios se acabó el año o salí viva de este 2025”, pues siente que no está bien llenarse de ese tipo de ideas.

“Viene otro año, de hecho es lo mismo. Estás en la misma vida, el mismo cuerpo, sigue. Yo soy mucho de decretar, energías y universo”, comentó.

La celebridad de internet invitó a su público a cambiar la negatividad, pues considera que es una terrible manera de empezar el próximo año. “¿Qué va a cambiar de un día 31 a un 1? Nada, mamón, nada, ve quitándote esa pinche mentalidad mediocre para que el siguiente año no sigas lamentándote”.

Manelyk González destacó que lo más importante es vivir el presente. “Si el mes pasado te fue fatal, porque nos pasa a todos, fue el mes pasado, en el pasado. Deja de arrastrar tus penas, tus fracasos, de lamentarte todo el tiempo. Aprende de esos fracasos, avanza”, comentó.

“He cambiado muchas cosas, ahora soy consciente de lo que hacía, de lo que me hace bien y lo que me hace mal. Por ejemplo, yo antes usaba mucho una frase de ‘te perdono, pero no olvido’, qué pendejada, la que se quedó con el rencor soy yo”.

La ex Acapulco Shore invitó a su gente a vivir, a dejar de sobrepensar, pues reconoce que es algo que cansa mucho y además no trae nada bueno.

Su mensaje, a poco tiempo del fin de año, fue una oportunidad para aconsejar sobre experiencias que no le han resultado en el pasado y no la han dejado avanzar. Con la cercanía que la caracteriza, Mane, como le dicen muchos de sus seguidores, tuvo un espacio para contar sus aprendizajes y afrontar con nuevos bríos el próximo año.

