Manelyk González reaparece en un evento luego de operarse en Colombia

La creadora mexicana de contenido Manelyk González se operó recientemente y mostró los resultados durante un evento titulado El Mercado de las Flores, hecho por la revista Marie Claire en México.

“Vengo regresando de mi operación, todo salió excelente, es mi primera alfombra y estoy muy feliz de que haya sido con Marie Claire y pues para cerrar el año espectacular”, dijo la ex Acapulco Shore en una entrevista con varios reporteros.

Uno de los periodistas le consultó qué intervención quirúrgica se hizo y la exparticipante de La Casa de los Famosos, reality show de Telemundo, le contestó: “Me cambié los implantes y tenía como un exceso de grasa por acá, entonces estoy regresando de Colombia, recién salidita”.

A mediados de noviembre, la mexicana hablaba de algunas operaciones que se hizo en el pasado y que no recomienda, pues cree que los resultados no son como muchos dicen.

Por ejemplo, mencionó que la bichectomía es algo que lamenta haberse hecho. “No se la recomiendo a nadie, no, porque a la larga es una cirugía que te va a traer problemas y vas a tener que hacerte otra cirugía para tener que remediar esa”, afirmó.

Además habló de cómo se arrepiente de haberse tatuado, pues siente que cuando los quería no sabía muy bien en lo que pensaba.

“Mi primer tatuaje me lo hice a los 19 años, no hay rastro de esa mujer, de ese ser vivo, no hay un rastro. Entonces me preguntaban ¿qué hiciste tu tatuaje? Aparte traigo árabe, chino, me los quiero borrar, traigo pura maricada. No lo hagan, no lo hagan”, bromeó.

Manelyk también comentó que cayó en muchas dietas que solo le afectaron a su organismo: “Me hice tanto daño, hice la dieta de la piña, del pollo, del espárrago, la dieta de solo tomar jugos por dos semanas. Hice keto, he hecho ayuno, he hecho todo, he dejado de comer, tomé laxantes como no tienen una idea”.

Pero, con el tiempo ha madurado y entendido que no debe distorsionar su imagen, ya que en el pasado se ha llevado malas experiencias luego de operarse.

