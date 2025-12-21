Camila Sodi luego de que le diagnosticaran autismo: ‘Me tardé casi 40 años en saber que tenía’

La actriz mexicana Camila Sodi habló con la prensa de cómo fue diagnosticada con un trastorno del espectro autista, algo que descubrió luego de casi 40 años.

En la entrevista que publicaron programas como De Primera Mano, la famosa se sinceró sobre este nuevo hecho en su vida.

“A ver, el espectro es muy amplio, por eso se llama espectro, abarca muchísimo. Antes estaba reducido y tenía nombres distintos cada cosa y ahora engloba. El término paraguas es autismo, pero dentro de ese término hay muchos subtérminos y no todos tenemos el mismo tipo o grado. Entonces, pues sí, es un tema que me podría quedar aquí toda la noche hablando, pero me da mucho gusto hablar de eso”, afirmó.

La artista dijo que luego de 40 años, tener un diagnóstico le da tranquilidad. “Me tardé casi 40 años en saber que tenía”, dijo.

En este sentido, agregó: “Me da mucha paz saber en entonces por qué soy como soy”.

Además del autismo, Camila Sodi reveló que tiene Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

Esta revelación la hizo a comienzos de diciembre durante una entrevista con Isabel Lascuráin, en el marco de la promoción de su libro El pequeño libro del duelo, el cual escribió tras el fallecimiento de su madre, Ernestina Sodi.

En la conversación, mencionó que entender su diagnóstico le permitió reinterpretar experiencias de su infancia y adolescencia que antes calificaba simplemente como “sensibilidad extrema” o dificultad para adaptarse.

Además, enfatizó que el autismo tiene “ventajas increíbles” y virtudes que a menudo son ignoradas por los prejuicios sociales. Para ella, según explicó, es una forma diferente de procesar el mundo, no una limitación.

En otra parte de la entrevista, dijo que aunque el autismo es bastante funcional, requiere un nivel mínimo de “ayuda externa” para navegar en una sociedad que, según sus palabras, “no está diseñada para todos”.

