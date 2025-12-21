Cuba califica de “irrespetuosa” su exclusión de la Serie del Caribe 2026 tras cambio de sede

La Federación Cubana de Béisbol y Sóftbol calificó este domingo como “irrespetuosa” su exclusión de la Serie del Caribe 2026, luego de que se oficializara el cambio de sede del torneo, que inicialmente se disputaría en Venezuela y finalmente se celebrará en Guadalajara, México, entre el 1 y el 7 de febrero.

“El cambio de escenario no justifica la no participación de Cuba, que, además, merece y exige un trato respetuoso, máxime tratándose de una situación tan sensible para nuestro deporte”, señaló el organismo rector del béisbol cubano en un comunicado difundido a través de la red social X.

La entidad explicó que la invitación para participar en el certamen caribeño se originó cuando Venezuela figuraba como sede del evento y que dicha invitación “fue avalada por la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), rectora del torneo”.

Consideramos irrespetuosa la exclusión de Cuba de la Serie del Caribe de Beisbol 2026, que definitivamente se disputará en México. pic.twitter.com/sHjauxNdfl — Federación Cubana de Beisbol y Softbol (@CubanaBeisbol) December 21, 2025

Asimismo, la Federación Cubana lamentó que la CBPC no haya establecido contacto directo para comunicar una decisión que considera de alto impacto. “Esa entidad no ha sostenido comunicación alguna con la Federación Cubana de Béisbol y Softbol sobre una decisión tan importante, que echa por tierra los compromisos establecidos y el diseño aprobado por nuestro país para asumirlo”, añadió el comunicado.

El jueves, la CBPC anunció oficialmente a Guadalajara como sede de la Serie del Caribe 2026, tras aprobar la propuesta presentada por la Liga ARCO Mexicana del Pacífico. Con esta decisión, el evento regresa a la ciudad mexicana, que ya fue anfitriona del torneo en 2018.

El cambio de sede se produjo luego de que las ligas de México, Puerto Rico y República Dominicana informaran que no estaban en condiciones de participar en el torneo previsto originalmente en Caracas, debido a factores externos ajenos a su control.

Esta situación se da en un contexto marcado por el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, las cuales se han intensificado en los últimos meses tras el despliegue militar ordenado por Washington en el Caribe.

