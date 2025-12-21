El Powerball volvió a subir: ¿de cuánto es el premio ahora?

El premio mayor del Powerball volvió a aumentar y ahora se ubica en un estimado de $1,600 millones de dólares, consolidándose como uno de los montos más altos en la historia de la lotería en Estados Unidos. Así lo informaron este domingo los funcionarios del juego citados por la agencia de noticias AP.

Ningún boleto logró acertar los seis números ganadores del sorteo del sábado —4, 5, 28, 52, 69 y la Powerball roja 20—, lo que permitió que el pozo siguiera acumulándose.

Con este aumento, el premio del sorteo programado para el lunes se convierte en el quinto más grande registrado en el país y el cuarto mayor en la historia de Powerball, según el comunicado oficial.

El récord absoluto sigue siendo el premio de $2,040 millones de dólares ganado en 2022, cuando un único boleto vendido en California se llevó el monto histórico y su ganador optó por un pago único de $997.6 millones de dólares antes de impuestos.

Para el sorteo del lunes, las probabilidades de ganar el premio mayor se mantienen extremadamente bajas: 1 en $292.2 millones, de acuerdo con Powerball.

Quien resulte ganador podrá elegir entre un pago único estimado de $735.3 millones de dólares o una anualidad aproximada de $1,600 millones de dólares, ambas opciones sujetas a impuestos.

La alternativa de anualidad contempla un pago inicial inmediato seguido de 29 pagos anuales, los cuales aumentan un 5% cada año, explicó la organización.

Powerball se juega en 45 estados, además de Washington D. C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. El sorteo es administrado por la Asociación Multiestatal de Loterías, una entidad sin fines de lucro integrada por loterías estatales, cuyos ingresos se destinan a financiar educación pública y otros servicios sociales, de acuerdo con AP.

