Gobernadora electa de Nueva Jersey critica a Zohran Mamdani por atribuirse la sede de la Copa del Mundo

La gobernadora electa de Nueva Jersey Mikie Sherrill criticó al alcalde entrante de Nueva York Zohran Mamdani por atribuirse el mérito de que la ciudad será sede de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Al mismo tiempo, expresó su idea de aplicar una tarifa de congestión “inversa” a los aficionados neoyorquinos que crucen al Estado Jardín para asistir a los encuentros, publicó The New York Post.

En una entrevista concedida el jueves a la emisora 1010 WINS, Sherrill habló de la ubicación real de los partidos y corrigió al mandatario neoyorquino.

“Con el debido respeto al alcalde electo Mamdani, tal vez no sepa dónde se jugarán los partidos porque serán en Nueva Jersey”, afirmó.

Indicó que los encuentros se celebrarán en el Estadio MetLife de East Rutherford, durante junio y julio de 2026.

Las declaraciones respondieron a comentarios de Zohran Mamdani, quien esta semana dijo a CBS News que estaba “muy emocionado” porque “vamos a ser anfitriones de ocho partidos durante la Copa del Mundo el próximo verano”.

El alcalde electo además anunció su intención de nombrar un “zar de la Copa del Mundo” para gestionar el alza de los precios de las entradas impuesta por la FIFA.

¿Peajes para los fanáticos de Nueva York?

La gobernadora electa también comunicó que su administración analiza cobrar peajes por congestión a los conductores provenientes de Nueva York que ingresen a Nueva Jersey para asistir a los partidos.

La propuesta sería similar a las tarifas que actualmente deben pagar los automovilistas de Nueva Jersey al circular por Manhattan al sur de la calle 60 durante las horas pico, indicó el Post.

“Es posible que las personas que llegan a nuestro estado desde Nueva York paguen tarifas de congestión para poder disfrutar del juego”, dijo Sherrill.

¿Qué dijo la gobernadora Kathy Hochul?

Desde Albany, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, afirmó que aún no ha discutido ningún plan específico de tráfico o peajes relacionados con la Copa Mundial con Sherrill, de acuerdo con el diario neoyorquino.

“Conversaré con la gobernadora electa. Ayer hablamos de otros temas”, dijo Hochul durante una conferencia de prensa.

Reconoció, sin embargo, que la región se prepara para recibir multitudes durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 y subrayó la necesidad de una coordinación estrecha entre ambos estados.

“Tenemos una estrategia a largo plazo para afrontar lo que anticipamos será una cantidad increíble de personas que vendrán a esta región para celebrar uno de los eventos deportivos más importantes del mundo”, señaló.

