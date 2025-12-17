window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

FIFA repartirá 727 millones de dólares en el Mundial 2026 y el campeón ganará 50 millones

El presidente de la FIFA destacó que “la Copa Mundial también será pionera en cuanto a su contribución financiera a la comunidad global del fútbol”

Por  Humberto Viera

El Consejo de la FIFA aprobó una contribución financiera histórica para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, con una bolsa total de $727 millones de dólares a repartir entre las selecciones participantes. La cifra representa un incremento del 50% en comparación con los premios otorgados en Qatar 2022, y establece que el campeón del torneo recibirá $50 millones de dólares.

La FIFA informó este miércoles las decisiones adoptadas durante la reunión del Consejo celebrada en Doha, previa a la final de la Copa Intercontinental, en la que se detalló la estructura de distribución económica del certamen que contará por primera vez con 48 equipos.

Del monto total, $655 millones de dólares serán distribuidos directamente como premios deportivos. El campeón se llevará $50 millones, mientras que el subcampeón obtendrá $33 millones. El tercer y cuarto lugar recibirán 29 y 27 millones, respectivamente.

Las selecciones que finalicen entre el quinto y el octavo puesto percibirán $19 millones de dólares, aquellas ubicadas del noveno al decimosexto recibirán 15 millones, los equipos que terminen entre el 17 y el 32 obtendrán $11 millones, y los que concluyan entre el 33 y el 48 ingresarán $9 millones de dólares.

Además, cada selección clasificada contará con un aporte adicional de $1,5 millones de dólares destinado a cubrir los gastos de preparación, lo que garantiza que todos los participantes reciban al menos $10,5 millones por su presencia en el torneo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó en un comunicado que “la Copa Mundial también será pionera en cuanto a su contribución financiera a la comunidad global del fútbol”, subrayando el impacto económico del evento a nivel internacional.

