Munetaka Murakami firma con los White Sox por $34 millones de dólares y llega a la MLB

El japonés Munetaka Murakami llegó a un acuerdo con los Chicago White Sox por un contrato de dos años y $34 millones de dólares, informaron fuentes a ESPN este domingo. El pacto convierte al slugger en la primera gran apuesta del equipo en el mercado de agentes libres en varios años, en medio de un proceso de reconstrucción.

Murakami, quien posee el récord de jonrones en la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB), llegará a Chicago como una de las piezas más atractivas del mercado invernal. Con apenas 25 años, el bateador zurdo mide 1,88 metros, pesa 104 kilos y destaca por una velocidad de salida de élite. Da el salto a las Grandes Ligas tras conectar 246 cuadrangulares en ocho temporadas con los Tokyo Yakult Swallows.

Su irrupción en el béisbol japonés fue temprana. En 2019, con solo 19 años, disparó 36 jonrones y consolidó su estatus de estrella. Tres años más tarde, en 2022, firmó una histórica campaña de 56 vuelacercas, superando el récord para jugadores nacidos en Japón que pertenecía a Sadaharu Oh desde 1964. Dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Central, Murakami se vio limitado la temporada pasada por una lesión en el oblicuo, aunque conectó 22 jonrones en 56 juegos y dejó una línea ofensiva de .273/.379/.663.

Para los White Sox, que hace dos años protagonizaron la temporada con más derrotas en la historia del béisbol, la llegada del japonés representa un impulso a una alineación joven que incluye a Colson Montgomery, Kyle Teel, Edgar Quero, Miguel Vargas y Chase Meidroth. La franquicia también viene de ganar la lotería del draft, con la posibilidad de seleccionar en julio al campocorto de UCLA Roch Cholowsky.

En 2024, los White Sox conectaron apenas 165 jonrones, la segunda cifra más baja de la Liga Americana.

