Murió James Ransone, actor de ‘The Wire’ e ‘It: chapter two’

El actor James Ransone falleció a los 46 años el pasado 19 de diciembre, según informó el médico forense del condado de Los Ángeles.

Ransone, reconocido por sus interpretaciones en ‘The wire’ e ‘It: chapter two’, murió debido a un aparente suicidio el viernes en Los Ángeles, de acuerdo con la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles.

De acuerdo con el portal TMZ las autoridades recibieron una llamada de emergencia de la residencia del actor. Sin embargo, tras levantar el reporte de la muerte se indicó que no había indicios de actividad delictiva.

El actor saltó a la fama por interpretar a Ziggy Sobotka en la serie de televisión “The Wire” y por su papel de Eddie Kaspbrak en la película de terror “It: Capítulo Dos”. También trabajó en producciones como ‘The black phone’ (2021), su secuela ‘Black phone 2’, y ‘Tangerine’ (2015), dirigida por Sean Baker.

Tras conocerse su muerte, la esposa de Ransone, Jamie McPhee, compartió en sus redes sociales un enlace a una recaudación de fondos a favor de la National Alliance on Mental Illness (NAMI), organización dedicada a la atención y prevención de enfermedades de salud mental.

En el pasado el actor habló sobre cómo enfrentó dificultades durante su adolescencia. “No encajaba bien con todos los chicos. La adolescencia fue una época muy difícil para mí, como creo que lo es para la mayoría de los chicos”, dijo en una entrevista para Interview en 2016.

Su madre decidió inscribirlo en una escuela de arte, algo que Ransone dice que le “salvó la vida”.

Luego de deambular sin rumbo fijo durante años y coqueteando con la música mientras consumía drogas, Ransone decidió dedicarse por completo a la actuación. Después de unos años, Ransone se dio cuenta de que actuar era su vocación.

“Me desperté a los 27 años después de cinco años consumiendo heroína. Fue como si me hubiera despejado y me di cuenta de que mi trabajo es ser actor. ¡Es una locura!”, dijo Ransone.

