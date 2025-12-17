Revelan la causa oficial de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner

La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles confirmó la causa de la muerte del director Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner ocurrida el pasado 14 de diciembre. De acuerdo con la declaración oficial, la pareja murió a causa de múltiples heridas por objetos punzantes y el hecho fue calificado como un homicidio.

Rob, de 78 años, y Michele, de 68, fueron hallados muertos en su casa en Los Ángeles. Poco despues de concoerse el asesinato el hijo de ambos Nick Reiner, de 32 años, fue arrestados por las autoridades tras ser señalado como principal sospechoso. El martes la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles acusó formalmente a Nick Reiner de dos cargos de homicidio premeditado tras la muerte de sus padres.

La fiscalía dijo que Rob y Michele fueron apuñalados hasta la muerte en su casa de Los Ángeles durante las primeras horas de la mañana del domingo 14 de diciembre.

Tras ser acusado formalmente de homicidio, Nick Reiner fue presentado este miércoles en tribunales y a través de su abogado, Alan Jackson, el acusado se negó a declararse culpable. La lectura de cargos se programó para el 7 de enero.

La oficina del fiscal informó en una conferencia de prensa que Nick Reiner se enfrenta a cadena perpetua sin libertad condicional o a la pena de muerte.

Nick Reiner es uno de los tres hijos de Rob y Michele Reiner. Desde su adolescencia tuvo problemas de adicciones e incluso entró a rehabilitación. Las adicciones de Nick sirvieron de inspiración para Being Charlie (2015), película que coescribió con su padre Rob, quien también la dirigió la película.

Aunque la relación de Nick con sus padres fue difícil, Rob Reiner confesó que toda esta experiencia con su hijo fue un aprendizaje. “Si tu hijo está pasando por momentos difíciles, como padre, tu principal responsabilidad es mantenerlo a salvo. Así que haría lo que fuera. Al final del día, conozco a mi hijo mejor que un experto y probablemente debería haber confiado en mi propio instinto, y esa es una de las cosas que aprendí de toda la experiencia”, dijo Rob durante una entrevista en Build Series en 2015.

