Fallece a los 82 años Gil Gerard, estrella de ‘Buck Rogers in the 25th Century’

El actor Gil Gerard, recordado por encarnar al héroe de la serie ‘Buck Rogers in the 25th Century’ (1979-1981), murió a los 82 años.

El intérprete, quien residía en el estado de Georgia, falleció el martes pasado debido a “un tipo de cáncer raro y extremadamente agresivo”, informó su esposa, Janet, a través de una publicación en Facebook.

“Esta mañana temprano, Gil –mi alma gemela– perdió su lucha contra una forma de cáncer rara y agresivamente violenta”, escribió.

Acompañando el mensaje con diversas fotografías del actor, Janet relató cómo transcurrieron los últimos días de vida de Gerard.

“Desde el momento en que supimos que algo andaba mal hasta su muerte esta mañana pasaron solo unos días. No importa cuántos años haya podido pasar con él, nunca habrían sido suficientes. Abracen fuerte a quienes tienen y ámenlos intensamente”, expresó.

Más adelante, la viuda compartió un texto que el propio Gil Gerard había dejado escrito con anterioridad, en el cual hizo un repaso íntimo de su existencia, su trayectoria profesional y su recorrido personal.

“Si usted está leyendo esto, entonces Janet lo ha publicado como yo le pedí. Mi vida ha sido un viaje increíble. Las oportunidades que he tenido, las personas que he conocido y el amor que he dado y recibido han hecho que mis 82 años en el planeta sean profundamente satisfactorios”.

En ese mismo mensaje, el actor recordó su camino de vida desde Arkansas hasta Nueva York, luego Los Ángeles y, finalmente, su hogar en el norte de Georgia junto a su esposa Janet.

“Ha sido un gran viaje, pero inevitablemente uno que llega a su fin como lo ha hecho el mío. No pierdas tu tiempo en nada que no te emocione o te traiga amor. Nos vemos en algún lugar del cosmos”, concluyó.

¿Quién fue Gil Gerard?

Gil Gerard nació en Little Rock, Arkansas, y dio sus primeros pasos en la actuación tras trasladarse a Nueva York en 1969. Allí se formó como actor mientras se ganaba la vida trabajando como taxista. Su debut cinematográfico se produjo en ‘Love Story‘ (1970), aunque su aparición no fue incluida en la versión final de la película.

Antes de consolidar su carrera, participó en cientos de anuncios publicitarios y actuó en cintas como ‘Airport 77‘ y ‘Hooch‘.

Si bien un proyecto televisivo pensado para él no fue aprobado por NBC, la cadena quedó interesada en su desempeño y posteriormente le ofreció el papel principal en “Buck Rogers in the 25th Century”, primero como filme en 1979 y luego como serie de televisión emitida entre 1979 y 1981, con un total de 32 episodios.

Tras finalizar la serie, Gil Gerard continuó desarrollando su carrera en producciones televisivas y películas realizadas para la pantalla chica.

