Falleció la hermana de George Clooney: “La extrañaremos terriblemente”

El famoso actor George Clooney confirmó la muerte de su hermana mayor Adelia “Ada” Zeidler, a los 65 años de edad, tras una larga lucha contra el cáncer, una enfermedad que no pudo superar.

El protagonista de Jay Kelly expresó su tristeza tras la muerte de su hermana mayor en un comunicado para PEOPLE.

“Mi hermana, Ada, era mi heroína. Enfrentó el cáncer con valentía y humor. Nunca he conocido a alguien tan valiente. Amal y yo la extrañaremos terriblemente”, dijo Clooney a PEOPLE.

Adelia falleció en el hospital St. Elizabeth Healthcare de Edgewood, Kentucky, “en paz y rodeada de la gente a la que amaba”. De acuerdo con PEOPLE, Zeidler falleció el 19 de diciembre.

“Ada” Zeidler nació en Los Ángeles el 2 de mayo de 1960. Era hija del periodista y presentador de televisión Nick Clooney y de la escritora Nina Bruce Warren.

Adelia Zeidler fue una destacada estudiante durante su época académica, tiempo en la que fue reconocida como National Merit Scholar

Luego dedicó gran parte de su vida a la enseñanza como maestra de arte en la escuela Augusta Independent, en Georgia, donde vivió durante mucho tiempo.

En 1987 se casó con Norman Zeidler, capitán retirado del ejército, en una ceremonia celebrada en Augusta. Su matrimonio duró hasta 2004 cuando Norman falleció a causa de un ataque al corazón.

A diferencia de la enorme fama que alcanzó su hermano como estrella de cine, Ada Zeidler se mantuvo alejada de las cámaras y con un perfil bajo.

El 27 de septiembre de 2014 se dejó ver públicamente al asistir a la boda de George Clooney con Amal Clooney en Venecia.

Las honras fúnebres se realizarán el 22 de diciembre de manera privada. El obituario sugiere que, en lugar de flores, quienes deseen rendir homenaje a ‘Ada’ lo hagan a través de donaciones a la Knoedler Memorial Library de Augusta.

Sigue leyendo:

George Clooney se siente afortunado con su trabajo y familia: los detalles

George Clooney no planea retirarse de la actuación: “No estoy listo”

George Clooney habla sobre la crianza de sus hijos en una granja de Francia