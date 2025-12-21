Murió Mike Campbell, exlanzador de Seattle Mariners

Con tan solo 61 años, falleció a comienzos de esta semana el exlanzador de Seattle Mariners, Mike Campbell. El exjugador fue hallado sin vida el pasado 15 de diciembre en su domicilio en Seattle.

Las causas de su muerte no han sido verificadas y están por confirmar por parte de la Oficina del Médico Forense del Condado de King.

We are saddened by the passing of Seattle native and former Mariners pitcher Mike Campbell. Our hearts go out to his family and loved ones 💙 pic.twitter.com/XYU2a92Fri — Seattle Mariners (@Mariners) December 19, 2025

A través de las redes sociales, los Mariners anunciaron la trágica noticia del lanzador que brilló entre la época de los 80 y 90. “Estamos tristes por el fallecimiento del nativo de Seattle y exlanzador de los Marineros Mike Campbell”, indicaron.

“Nuestros corazones están con su familia y seres queridos”, cerró el equipo en una declaración compartida en las redes sociales.

Seattle Mariners seleccionó a Campbell en la primera ronda del Draft de la MLB de 1985. El lanzador fue reclutado séptimo en general fuera de la Universidad de Hawái.

Debutó en la MLB dos años después, un 4 de julio de 1987. Estuvo con la franquicia de Seattle hasta 1989. Ese año fue protagonista de un intercambio que envió a Mark Langston a las Expos de Montreal a cambio de Randy Johnson, Brian Holman y Gene Harris.

Campbell jugó para cuatro equipos en las Grandes Ligas. Texas Rangers, San Diego Padres, Chicago Cubs y Seattle Mariners. En total, disputó 51 partidos en la MLB.

Su último encuentro en la Gran Carpa se dio con los Cubs en 1996. Acabó con un récord de 12-19 con 135 ponches y una efectividad de 5,86.

Campbell sufrió varias lesiones en su brazo que mermaron su carrera. Tres años después de su último partido, anunció su retiro en 1999 tras intentarlo en ligas independientes e internacionales.



