NYPD dispara fatalmente a hombre de Queens durante una disputa doméstica

Un sujeto de Queens fue baleado mortalmente por oficiales de policía este domingo en la madrugada después de atacarlos con un cúter por una disputa doméstica, informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

De acuerdo con las autoridades, dos agentes respondieron a una llamada al 911 sobre un sujeto que tenía una discusión con su hijo en Far Rockaway, en el número 1170 de la calle Nameoke. Los agentes en cuestión se apersonaron al sitio y fueron recibidos por los padres del hombre de 29 años.

Los funcionarios ingresaron al edificio de apartamentos con los padres y hallaron a su hijo, según el NYPD. Después, lo descubrieron en un pasillo exterior del edificio de la familia con un cúter en la mano, informó Gothamist.

“El padre del hombre inmediatamente se enfrentó a su hijo, lo que posteriormente se convirtió en una pelea a manos llenas”, declaró el jefe de patrulla del NYPD, Philip Rivera, en una rueda de prensa.

“Los agentes le dieron varias órdenes verbales al hombre para que soltara el arma mientras intentaban calmar la situación”.

Las autoridades dieron a conocer que el hombre rechazó obedecer las órdenes de la policía. El padre se alejó de su hijo y se puso detrás de los agentes. De acuerdo con la policía, el individuo de 29 años atacó a los oficiales y uno de ellos disparó con su Taser. Inmediatamente después, el segundo agente disparó con su arma de fuego reglamentaria contra el hombre.

El problemático sujeto fue llevado al Hospital Jamaica por servicios médicos de emergencia y declarado muerto. El NYPD no lo identificó.

La investigación del incidente está en curso. El NYPD aseguró que toda la disputa fue captada por las cámaras corporales de los agentes que se presentaron al sitio.

