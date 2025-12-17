Homicidio a golpes en Times Square, meca turística de Nueva York: dos arrestados; uno estaba en libertad condicional

Alagie Jatta y Paul Ohore fueron arrestados como sospechosos de la muerte de Daevon Silva, joven de 23 años visitante de Rhode Island quien fue apuñalado y sufrió una brutal paliza con un bate de béisbol en una calle de Times Square, meca turística y teatral de fama internacional.

El crimen sucedió la madrugada del 24 de noviembre y luego comenzó una racha histórica de 12 días seguidos sin homicidios en Nueva York.

Tres semanas después Jatta (29) y Ohore (32), ambos residentes de El Bronx (NYC), fueron detenidos alrededor de las 6:50 a.m. del martes y acusados ​​de homicidio. Silva, residente de Pawtucket (RI), fue golpeado con un bate y luego apuñalado en la espalda y el muslo derecho cerca de West 49th St y la 7ma Av, según la Policía de Nueva York. Lo trasladaron de urgencia al Hospital Bellevue, donde fue declarado muerto. Un cuchillo fue recuperado en la escena.

Fuentes indicaron el martes que la violencia pudo haber sido un acto de represalia por algo que había sucedido la noche anterior, aunque se desconocen los detalles específicos del supuesto incidente previo. Al menos uno de los sospechosos conocía a Silva y tuvo una discusión con él que derivó en la violencia mortal, había informado fuentes en noviembre, apuntando a un posible móvil relacionado con drogas. La víctima no tenía problemas con la ley en Nueva York, pero sí antecedentes penales leves en Rhode Island.

Jatta, quien cuenta con cinco arrestos previos, había salido de prisión apenas un mes antes del mortal ataque en Times Square, destacó New York Post. Se le concedió la libertad condicional el 28 de octubre tras declararse culpable en agosto de 2023 de agresión por apuñalar a su compañero de vivienda de 55 años en El Bronx. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En agosto tres personas, incluyendo un hombre de 65 años, fueron hospitalizadas después de que un joven presuntamente le disparara a un rival en Times Square.