Asesinan a tiros a una mujer tras asistir al funeral del futbolista Mario Pineida en Guayaquil

Karen Grunaer, una mujer que asistió al funeral del futbolista Mario Pineida fue asesinada tras salir del camposanto.

La víctima se trasladaba en un vehículo y circulaba por la avenida 19 de Agosto de la parroquia La Aurora, en Daule, Guayaquil, cuando fue atacada a balazos.

Producto del ataque armado, el hombre que manejaba el auto también quedó herido. Ambos fueron interceptados por otro automotor y el cuerpo de la mujer quedó sobre la calzada, sin vida, según información reportada por Diario Extra.

Karen Grunaer no tiene antecedentes penales, pero sí registra en el sistema de la Judicatura que logró archivar dos denuncias presentadas en la Fiscalía General contra ella, por intimidación y abuso de confianza.

Desde el cementerio Parque de la Paz le dan el Último Adiós a Mario Pineida quien fue asesinado cobardemente por sicarios. pic.twitter.com/QLPiJgD6sT — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) December 19, 2025

Más detalles del asesinato de Mario Pineida

Posterior al acontecimiento, se dieron a conocer más detalles del asesinato de Pineida.

“Se puede decir que sí fue un ataque dirigido. De lo que hemos podido conversar con testigos, dos hombres a bordo de dos motocicletas llegaron al sitio para victimar”, dijo a los medios el coronel de la Policía de Ecuador, Edison Palacios.

En particular, Pineida se había acercado con su novia y su madre a una carnicería para hacer compras cuando aparecieron estas dos personas, quienes abrieron fuego contra ellos.

“Dos motorizados interceptaron el auto del futbolista, que estaba estacionado en los exteriores del local, y perpetraron los disparos. Los atacantes se fugaron con rumbo desconocido. En los exteriores del local, la camioneta del jugador quedó estacionada. Fue un ataque directo, no se ha determinado si los intentaron robar”, agregó el coronel Palacios.

Asimismo, se dio a conocer una información que podría ser importante en la investigación: la pareja de Pineida, quien tenía un negocio de venta de celulares, había sido amenazada previamente por delincuentes.

Seguir leyendo:

Crimen de Mario Pineida: Revelan que sicarios habrían cobrado $1,500 dólares por asesinato del futbolista

Así fue el último adiós a Mario Pineida, jugador del Barcelona de Ecuador asesinado en Guayaquil

Ordenan prisión preventiva para dos sospechosos por el asesinato del futbolista Mario Pineida en Guayaquil