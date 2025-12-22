Congresistas exigen a Kristi Noem retirar propuesta de “carga pública” por daños a familias migrantes

Miembros del Caucus Hispano del Congreso de Estados Unidos exigieron a Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, retirar su propuesta de regla sobre la “carga pública” porque provocaría daños a niños con ciudadanía estadounidense, a familias migrantes y a los sistemas de salud pública del país.

En una carta bicameral, los legisladores —127 en total: 17 senadores y 110 representantes— alertaron que la propuesta de la administración del presidente Donald Trump derogaría las regulaciones de 2022, que en la actualidad ofrecen criterios claros sobre la carga pública, para sustituirlas por estándares ambiguos.

Eso, afirmaron, abriría la puerta a decisiones arbitrarias e impredecibles para quienes solicitan residencia permanente o entrada al país. “La regla propuesta generará incertidumbre generalizada y daño indebido a ciudadanos estadounidenses”, subrayaron.

Experiencias previas de expansión del concepto de carga pública, recordaron, han tenido un efecto disuasorio ampliamente documentado: familias migrantes —incluidas aquellas con hijos ciudadanos estadounidenses— dejaron de acceder legalmente a programas de salud, nutrición y primera infancia por temor a consecuencias migratorias.

Señalaron que ese “desuso indebido” afectó el desarrollo saludable de los niños y elevó riesgos como la inseguridad alimentaria.

El texto, enviado al DHS —que forma parte de los comentarios formales al proceso regulatorio—, añadió que la propuesta contradice la intención del Congreso, debilita el estado de derecho y podría trasladar costos a estados y gobiernos locales al empeorar indicadores de salud pública y bienestar infantil.

Además, advirtió que la falta de definiciones claras complicaría la labor de los propios funcionarios encargados de aplicar la norma, incrementando la confusión administrativa y la desigualdad en las decisiones.

Por ello, los congresistas exigen al DHS retirar por completo la propuesta y mantener las regulaciones de 2022, al considerar que estas ofrecen claridad, equidad y consistencia tanto para las familias como para las autoridades.

Afirmaron también que evitan que niños ciudadanos estadounidenses resulten perjudicados por políticas que ya han demostrado consecuencias negativas en el pasado.

La misiva la encabezó el presidente del Caucus Hispano del Congreso, Adriano Espaillat, junto a la presidenta del Caucus Asiático-Americano del Pacífico del Congreso, Grace Meng, y la presidenta del Caucus de Mujeres Demócratas, Teresa Leger Fernández.

Además de la presidenta del Caucus Negro del Congreso, Yvette Clarke; el vicepresidente de Políticas Públicas del CHC en la Cámara, Robert Menéndez; y los senadores Mazie Hirono, Alex Padilla y Cory Booker.

