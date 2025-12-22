window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

DHS ofrece $3,000 hasta fin de año para quienes se autodeporten por CBP Home

El DHS ofrece vuelo gratuito y condonación de multas a inmigrantes indocumentados que se autodeporten voluntariamente usando la aplicación CBP Home

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, instó a inmigrantes indocumentados a autodeportarse antes de fin de año para recibir $3,000 y evitar arresto.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, instó a inmigrantes indocumentados a autodeportarse antes de fin de año para recibir $3,000 y evitar arresto. Crédito: Alex Brandon | AP

Avatar de Raúl Castillo

Por  Raúl Castillo

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó que los inmigrantes indocumentados que se registren para autodeportarse a través de la aplicación CBP Home antes de fin de año recibirán un estipendio de $3,000 dólares y un vuelo gratuito a casa.

“Durante la temporada navideña, el contribuyente estadounidense está triplicando generosamente el incentivo para salir voluntariamente de este país para quienes se encuentran sin documentos, ofreciendo un bono de salida de $3,000, pero solo hasta fin de año”, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en un comunicado.

El programa también permite a los participantes obtener la condonación de cualquier multa o sanción civil por no haber salido del país.

Desde enero de 2025, 1.9 millones de inmigrantes indocumentados se han autodeportado voluntariamente, y decenas de miles han utilizado la aplicación CBP Home, destacó Noem.

“Los inmigrantes indocumentados deberían aprovechar esta oportunidad y autodeportarse porque, si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y nunca regresarán”, advirtió la funcionaria.

La agencia federal calificó la autodeportación mediante CBP Home como un proceso rápido y gratuito: el usuario completa su información y el DHS organiza y paga el viaje de regreso a casa.

El DHS subrayó que quienes no aprovechen esta oferta especial enfrentarán arresto y deportación sin posibilidad de retorno.

Sigue leyendo:

USCIS endurece normas sobre fotografías para documentos migratorios y reduce su vigencia

EE.UU. pone fin a programas de reunificación familiar para 7 países de América Latina y el Caribe

¿Crees aprobar el nuevo examen de ciudadanía de Estados Unidos? Haz la prueba

En esta nota

DHS CBP Home
Trending
Contenido Patrocinado
Trending