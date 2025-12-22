Conserje de la Universidad de Brown habría alertado sobre un hombre sospechoso semanas antes del tiroteo

Un conserje de la Universidad de Brown habría advertido en al menos dos ocasiones a la seguridad del campus sobre un hombre que merodeaba de forma sospechosa la institución semanas antes de que ese mismo sujeto perpetrara un tiroteo que dejó dos jóvenes muertos.

Derek Lisi, empleado de Brown desde hace 15 años, relató al Boston Globe que había visto repetidamente a Claudio Neves Valente “rondando” el edificio Barus and Holley desde noviembre, entrando y saliendo de los pasillos y asomándose a las salas de clase.

En total, aseguró haberlo notado casi una docena de veces antes del ataque ocurrido el 13 de diciembre, cuando Neves abrió fuego en una sala de conferencias.

Lisi afirmó que alertó en dos oportunidades al mismo guardia de seguridad del campus sobre la presencia del hombre, aunque no está claro si se tomó alguna medida.

“Sabía que algo andaba mal con este tipo, así que tenía que decir algo”, contó el conserje, citado por The New York Post. Según su testimonio, la primera advertencia ocurrió a mediados de noviembre y la segunda el 1 de diciembre.

El trabajador explicó que inicialmente pensó que el sujeto intentaba robar algo. “Cada vez que me veía, se iba. Creo que pensaba que yo era de seguridad”, relató.

También denunció que el edificio llevaba tiempo con problemas de control de acceso. “Cualquiera podía entrar sin problema”, dijo.

El medio añadió que el guardia al que Lisi alertó aparentemente trabajaba para una empresa privada contratada por la universidad.

Las autoridades federales ya habían señalado en documentos judiciales que un conserje había detectado a una persona sospechosa en el edificio atacado semanas antes del tiroteo. Según esos registros, el individuo observado coincidía con la descripción física de Neves Valente.

“Sabía que era él porque lo reconocí por cómo caminaba; tenía un andar bastante característico”, dijo Lisi al Boston Globe.

Neves, exestudiante de posgrado de Brown a comienzos de la década de 2000, protagonizó el ataque en el campus y, dos días después, asesinó a tiros al profesor del MIT Nunu Loureiro en su vivienda, a unos 80 kilómetros de distancia.

El tirador fue hallado muerto por suicidio el jueves por la noche.

El motivo del ataque no se ha esclarecido. Sin embargo, antiguos amigos y compañeros de clase señalaron que Neves guardaba resentimientos contra Brown y había tenido conflictos en el pasado con Loureiro.

