¿Quién es Claudio Valente, sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown hallado muerto?

El presunto tirador de las recientes balaceras en la Universidad de Brown y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Claudio Neves Valente, de 48 años, fue encontrado sin vida en un depósito de New Hampshire el jueves en la noche.

Los funcionarios notificaron a la prensa que el sospechoso murió por una herida de bala autoinfligida.

El hecho que tuvo lugar en la Universidad de Brown dejó a dos alumnos muertos y varios heridos. Además, se le relacionó con un tiroteo en el MIT, donde el profesor Nuno Loureiro fue asesinado el martes.

Las autoridades todavía aseguran estar buscando un motivo. Luego de varios días de averiguaciones, los oficiales encontraron a Neves Valente luego de recibir información de una persona que brindó detalles sobre la marca y el modelo del vehículo en el que escapó el tirador.

“¿Por qué Brown? Creo que es un misterio”, declaró el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha. “No creo que tengamos ni idea de por qué ahora, ni de por qué Brown, ni de por qué estos estudiantes, ni de por qué esta aula. Eso es algo que realmente desconocemos“.

Esto es lo que se sabe del pistolero.

Exalumno de la Universidad de Brown

Neves Valente estuvo matriculado en Brown como estudiante de física entre 2000 y 2001. Pero no se sabe con claridad sobre su paradero durante los 20 años transcurridos entre su inscripción y el tiroteo en el campus.

Los funcionarios saben que Loureiro era profesor de física del MIT y que Neves Valente acudió a la misma escuela que él en Portugal, según NPR.

El sospechoso entró a Estados Unidos en 2017 por medio del programa de visas de diversidad (DV), que ofrece hasta 55,000 visas de inmigración en el ámbito mundial a través de una selección aleatoria, de acuerdo con el Departamento de Estado (DOS).

Desde ese momento, el gobierno republicano del presidente Donald Trump, suspendió el programa de lotería de tarjetas verdes, que prioriza a personas de naciones con bajas tasas de inmigración a Estados Unidos.

El mandatario neoyorquino criticó a la Universidad de Brown por su manejo del caso, mientras el FBI enfrentaba escrutinio por su demora en hallar al sospechoso luego de liberar a otra persona de interés.

🚨 BREAKING HERO: Homeless former Brown University student “John” cracked the shooting case wide open!



He spotted suspect Claudio Neves Valente acting suspiciously hours before the attack, followed him, confronted him about circling the block, got key vehicle details, posted on… pic.twitter.com/59rb0WXshw — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) December 19, 2025

Sin antecedentes penales

Previamente, Neves Valente no fue sentenciado por ningún crimen luego de llegar al país, explicó la fiscal federal para el distrito de Massachusetts, Leah B. Foley, en una rueda de prensa el jueves en la noche.

No obstante, la policía lo halló en posesión de una cartera, dos armas de fuego y pruebas que coincidía con el lugar de los hechos, informó The Hill.

Hasta el momento, la policía local, el FBI, la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, los alguaciles estadounidenses y el IRS se encuentran tras las pesquisas de los antecedentes de Neves Valente para obtener más información sobre lo que lo llevó al tiroteo del sábado pasado.

Usuario de Reddit colaboró con la localización del sospechoso

Un usuario de la plataforma ayudó a la policía a hallar la ubicación de Neves Valente tras informar sobre su interacción con el supuesto tirador.

Una declaración jurada de la policía de Providence solo se refiere al informante como “John”, pero apuntó que informó haber visto a un sujeto sospechoso dando vueltas por la cuadra y les dijo a los agentes que buscaran un Nissan de color gris.

“La policía debe investigar un Nissan gris con matrícula de Florida, posiblemente de alquiler. Ese era el coche que conducía. Estaba aparcado frente a la pequeña caseta detrás de la Sociedad Histórica de Rhode Island, al lado de la calle Cooke“, escribió el informante el lunes en una publicación de Reddit.

“Lo sé porque usó su llavero para abrir el coche, se acercó y algo lo impulsó a retroceder”, describió el usuario en cuestión. “Cuando retrocedió, volvió a cerrar el coche con llave. Me pareció extraño, así que cuando dio la vuelta a la manzana, me acerqué al coche y fue entonces cuando vi las placas de Florida”.

Previo de su informe, las autoridades no tenían pistas.

“Él reventó este caso. Lo reventó”, apuntó Neronha.

“Esa persona nos condujo al auto, lo que nos llevó al nombre, lo que nos llevó a las fotografías de ese individuo que alquiló el auto, que coincidían con la ropa de nuestro tirador aquí en Providence, que coincidían con la cartera“, siguió el fiscal general de Rhode Island.

No se aclaró si el sujeto que ayudó a localizar al pistolero recibirá la recompensa de $50,000 dólares.

