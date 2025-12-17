Trump criticó que no hubo “suficientes cámaras de seguridad” en la Universidad de Brown

El presidente Donald Trump cuestionó la infraestructura de vigilancia de la Universidad de Brown tras el tiroteo masivo ocurrido el pasado sábado que dejó un saldo de dos estudiantes fallecidos y ocho personas heridas, mientras las autoridades continúan con la búsqueda del principal sospechoso.

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario republicano expresó su descontento por la cantidad de equipos de monitoreo en el campus. “¿Por qué la Universidad de Brown tenía tan pocas cámaras de seguridad? No puede haber excusa para eso. ¡En la era moderna, simplemente no puede ser peor!”, publicó Trump.

Esta reacción surge tras revelarse que el edificio donde ocurrió la agresión carecía de sistemas de grabación internos. La Universidad de Brown, situada en Providence, es una de las instituciones más antiguas del país, lo que ha influido en la actualización de su equipo técnico.

Detalles sobre las víctimas e investigación

El tiroteo acabó con la vida de Ella Cook, una joven de 19 años originaria de Alabama, y de MukhammadAziz Umurzokov, de 18 años, quien poseía doble nacionalidad estadounidense y uzbeka. Además de las víctimas mortales, otras ocho personas resultaron heridas durante el suceso.

Hasta el momento, el autor de los disparos no ha sido capturado. La policía local difundió grabaciones obtenidas de residencias cercanas al campus. En las imágenes se observa a un sospechoso con ropa y mascarilla oscura caminando por las aceras dos horas antes del ataque. No obstante, la falta de tomas directas en el lugar de los hechos ha dificultado la identificación del rostro del pistolero.

El fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, explicó en conferencia de prensa que la ubicación del incidente complicó la obtención de pruebas visuales inmediatas. Según el funcionario, el ataque ocurrió en la zona histórica del campus.

“En esa sección hay pocas cámaras, si es que hay alguna, porque es un edificio más viejo”, puntualizó Neronha. Informes de la cadena Fox News confirmaron que, específicamente en la estructura donde se produjo el tiroteo, no existía tecnología de cámaras instalada.

