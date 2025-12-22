El estado de las pequeñas empresas: retos durante una temporada navideña que luce prometedora

En noviembre, las pequeñas empresas enfrentan un equilibrio delicado: mientras los beneficios se mantienen, la presión de precios y la disminución del crecimiento en la contratación han generado inquietud y podría redefinir el panorama este diciembre.

De acuerdo con un análisis de los beneficios de las pequeñas empresas de Bank of America, estas cifras están debajo de los máximos alcanzados en noviembre de 2024, aunque se han mantenido positivas.

El estudio indica que posiblemente las compras navideñas hayan dado un pequeño impulso, ya que el Sábado de las Pequeñas Empresas, que se realizó el pasado 29 de noviembre, se ha convertido en un evento importante para los pequeños minoristas, al punto que los propietarios de negocios estiman que ese día generaron un el 20% de sus ventas anuales.

Otra señal positiva fue el aumento del porcentaje neto de propietarios que esperaban mayores volúmenes reales de ventas: 9% desde octubre hasta un 15% neto (ajustado estacionalmente) en noviembre. Este componente fue el que más contribuyó al aumento del Índice de Optimismo de la Federación Nacional de Empresas Independientes (NFIB), señala Bank of America.

Pequeñas empresas mayoristas resienten la presión arancelaria

Sin embargo, el crecimiento interanual de la rentabilidad de las pequeñas empresas se volvió negativo por primera vez desde mayo de 2024, aunque la lectura fue de -0.02%, un resultado que indica la presión bajo la que están sometidas algunas pequeñas empresas.

Crédito: Cortesía

Mientras que las compras navideñas de los consumidores mostraron una disminución de impulso durante el fin de semana largo del Black Friday, lo que sugiere que el gasto navideño y el impulso relacionado a las pequeñas empresas son más débiles de lo que se esperaba.

Un factor de esta ralentización podría ser el incremento de precios que enfrentan algunas pequeñas empresas están subiendo sus precios debido al incremento de costos derivados de los aranceles y otras presiones.

En noviembre, el porcentaje neto de propietarios que tuvieron que subir sus precios medios de venta aumentó 13% respecto a octubre hasta un 34% (ajustado estacionalmente), la lectura más alta desde marzo de 2023 y el mayor aumento mensual en la historia de la encuesta NFIB.

Esto también refleja el crecimiento de la rentabilidad de las pequeñas empresas de Bank of America por sector: el comercio mayorista ha disminuido una caída de 1% en noviembre. Y en el sector mayorista, los bienes duraderos como electrónica y mobiliario han impulsado la mayor parte de la caída en la segunda mitad del año. En el caso de los no duraderos, también han bajado hasta ahora este trimestre.

La construcción y los servicios también disminuyeron en noviembre y los pequeños fabricantes son los que más han crecido, aunque se enfrentan a corrientes cruzadas.

La contratación para pequeñas empresas ha sido débil

Finalmente, el Informe de Empleo del Instituto de Noviembre y el Informe de Empleo de Procesamiento Automático de Datos (ADP) revelaron una disminución en las nóminas de las pequeñas empresas debido a recortes de personal. Estas empresas ofrecen una fuente de trabajo a casi la mitad de la fuerza laboral estadounidense empleada por estas empresas.

De acuerdo con el banco, la contratación para pequeñas empresas se ha debilitado, pero no ha colapsado. Este mes, los pagos a pequeñas empresas a sus proveedores se redujeron 4.6% interanual.

Aunque no todas las pequeñas empresas están recortando sus contrataciones ni despidiendo personal. De hecho, alrededor del 9% de los propietarios planea crear nuevos empleos en los próximos tres meses, un número que está por encima de la media histórica de 20 años y 4% más que en octubre, la cifra más alta del año.

“La última vez que los planes de contratación alcanzaron este nivel fue en diciembre de 2024, cuando la incertidumbre era menor y el optimismo mayor, lo que sugiere factores matizados del sentimiento de las pequeñas empresas”, señala el reporte.

Otro problema relacionado con la contratación es que en algunos sectores, las pequeñas empresas tienen serios problemas para cubrir vacantes, y el crecimiento de la nómina por cliente de pequeñas empresas se mantuvo positivo en noviembre.

La rentabilidad del comercio mayorista fue la que más disminuyó en los sectores de pequeñas empresas. Crédito: Cortesía

Aunque el problema más serio para contratar es la inflación que afecta los resultados de los negocios.

La escasez de mano de obra ha impulsado algunas subidas salariales, especialmente en los sectores de construcción y la restauración, mientras que todos los demás sectores se moderaron o, en algunos casos, como los pequeños comerciantes generales y fabricantes, retrocedieron.

Finalmente, como un balance de mitad de la década, cerca de cuatro de cada cinco propietarios de empresas medianas y pequeñas informaron que sus ingresos habían aumentado o se mantuvieron igual en los últimos cinco años, según el Informe de Propietarios de Negocios de Bank of America 2025.

Mientras que para el resto de la década, sus objetivos son ampliar su base de clientes y/o productos y servicios es una prioridad para muchos empresarios.

Sigue leyendo:

– ¿Qué se considera mucha deuda?, los niveles en que un adeudo se vuelve inmanejable y cómo actuar

– Inflación cede 0.3% en noviembre, pero sigue lejos del objetivo de la Fed

– La presión de la Navidad empuja a millones de estadounidenses a gastar más de lo que pueden