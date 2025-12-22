Fan acusa a receptor de Pittsburgh Steelers de agredirlo por decir su nombre completo

El fan agredido el pasado domingo por DK Metcalf durante el encuentro entre Pittsburgh Steelers y Detroit Lions en las gradas del Ford Field rompió el silencio. Ryan Kennedy, originario de Pinckney, Michigan, aseguró que el puñetazo que recibió el rostro se dio después de haber llamado al receptor visitante por su nombre completo.

En una entrevista para Detroit Free Press, el fan afirmó que la agresión que se dio durante el segundo cuarto del encuentro, ocurrió después de que llamase al receptor de los Steelers por su nombre completo: “DeKaylin Zecharius Metcalf”.

Posteriormente, Kennedy reveló cómo se gestó la interacción entre ambos. “Qué, mi nombre completo no es DeKaylin Zecharius Metcalf”, dijo el fan.

“No le gusta el nombre de su gobierno. Lo llamé así y luego me agarró y me arrancó la camisa. Estoy un poco sorprendido. Como si todo el mundo me hablara. Estoy un poco nervioso, pero solo quiero que los Lions ganen, cariño”, declaró.

De acuerdo con el reporte, trabajadores de Detroit Lions se acercaron a Kennedy para hablar con él sobre el incidente. Hasta el momento, la información que se maneja es que la NFL no intervendrá para una sanción.

La agresión de DK Metcalf

Tras finalizar el segundo cuarto, la transmisión en vivo de CBS enfocó el momento en el que el Metcalf habla con un aficionado que portaba una peluca azul y estaba inclinado hacia el campo en la primera fila de una de las gradas del estadio.

Luego de una breve interacción de jugador a fan, Metcalf le lanzó un puñetazo en el rostro al aficionado con el puño derecho cerrado y se marchó. El fan levantó las manos después de ser agredido. En sus manos portaba un jersey amarillo.

Después del tenso momento que es viral en las diferentes redes sociales, el receptor regresó a jugar en la segunda mitad y realizó una recepción para primer down en la primera serie ofensiva de los Steelers en el tercer cuarto.

DK Metcalf appears to have an altercation with a Detroit fan pic.twitter.com/a478Zjg3tR — NFL on CBS 🏈 (@NFLonCBS) December 21, 2025

Metcalf terminó el juego con cuatro recepciones para 42 yardas en la victoria de Pittsburgh 29-24 sobre Detroit. En declaraciones a la prensa, el entrenador Mike Tomlin dijo que se enteró del hecho, pero no lo había visto en el momento.

“Escuché sobre esto, pero no lo he visto (…) y no he tenido oportunidad de hablar con DK Metcalf, así que no tengo comentarios”, señaló en rueda de prensa. Metcalf ya había sido multado en temporadas anteriores por conductas antideportivas.



