Dueño de Dallas Cowboys anuncia limpia en el equipo tras sequía de 30 años

Los Dallas Cowboys tienen tres décadas sin ganar el campeonato de la NFL. La eliminación de esta temporada parece ser la gota que colmó el vaso y la paciencia de Jerry Jones. El propietario del equipo aseguró que habrá una limpia para reestructurar la franquicia.

La última idea de Jones se dio a conocer tras la derrota 34-17 ante unos encendidos y enrachados Angeles Chargers. La no clasificación de los Cowboys a los playoffs, generó que Jones anunciara su intención de una reestructuración.

“Sé exactamente quién es el responsable final. Me involucré no solo para ser el dueño e invertir. Me involucré para pasarme la vida intentando descubrir cómo vencer al resto de los equipos de la NFL. Me lo tomo muy en serio; la llamada sequía de 30 años hay que analizarla de manera minuciosa y cambiar varias cosas”, dijo al final del encuentro.

“Esta temporada, sin duda, no rendimos lo suficiente. Todos estuvimos por debajo de nuestras expectativas, no alcanzar los playoffs lo dice todo. La pregunta ahora es si podemos hacer los cambios necesarios para ser efectivos”, analizó.

Jerry Jones says everyone with the Cowboys underachieved this season 👀 pic.twitter.com/GfhH3P969x — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) December 21, 2025

Uno de los posibles cambios pasa por la coordinación de defensa a cargo de Matt Eberflus. Cuando Jones fue cuestionado sobre este asunto, expresó que se evaluará a todo el staff técnico.

“Sin duda, es algo que tenemos que evaluar. Hay que ver cuáles son nuestras opciones y cómo corregir lo que no funcionó para no estar en la misma situación el próximo año. Vamos a evaluar a todo el cuerpo técnico, pero debido a nuestras estadísticas defensivas, esto es parte del asunto a corregir”, puntualizó.

Dallas Cowboys llegó a la semana 16 con un balance de seis victorias, siete derrotas y un empate, una marca insuficiente que los deja fuera de la contienda por los playoffs por segundo año consecutivo.

La eliminación de este año es aún más particular debido al reemplazo de entrenador a finales de 2024. Tras un 7-10 decepcionante, Jerry Jones decidió cortar la etapa de Mike McCarthy y apostar por Brian Schottenheimer.

No obstante, a dos jornadas del final, el nuevo entrenador tampoco consiguió encaminar al equipo hacia la pelea por el campeonato de la NFC, prolongando una sequía que se arrastra desde la década de los noventa.

La última vez que los Dallas Cowboys ganaron el Super Bowl fue en la temporada 1995-96, cuando se coronaron en el Super Bowl XXX al vencer 27-17 a los Pittsburgh Steelers en Tempe, Arizona.



