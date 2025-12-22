Receptor de Pittsburgh Steelers propinó puñetazo en el rostro a fan en la grada [VIDEO]

Una nueva polémica ha surgido en la NFL. El pasado domingo, durante el encuentro entre Pittsburgh Steelers y Detroit Lions, el receptor DK Metcalf, le propinó un puñetazo en el rostro a un fan que estaba en las gradas del Ford Field.

La transmisión en vivo de CBS enfocó el momento en el que el Metcalf habla con un aficionado que portaba una peluca azul y estaba inclinado hacia el campo en la primera fila de una de las gradas del estadio.

Tras una breve interacción de jugador a fan, Metcalf le lanzó un puñetazo en el rostro al aficionado con el puño derecho cerrado y se marchó. El fan levantó las manos después de ser agredido. En sus manos portaba un jersey amarillo.

DK Metcalf appears to have an altercation with a Detroit fan pic.twitter.com/a478Zjg3tR — NFL on CBS 🏈 (@NFLonCBS) December 21, 2025

Se desconoce el motivo de la agresión y lo que sucedió durante la interacción entre Metcalf y en fanático. Hasta el momento el receptor no se ha pronunciado sobre el incidente ni Pittsburgh Steelers ha emitido comentarios ni declaraciones.

El hecho ocurrió durante el segundo cuarto del encuentro. Tras el tenso momento que es viral en las diferentes redes sociales, el receptor regresó a jugar en la segunda mitad y realizó una recepción para primer down en la primera serie ofensiva de los Steelers en el tercer cuarto.

Metcalf terminó el juego con cuatro recepciones para 42 yardas en la victoria de Pittsburgh 29-24 sobre Detroit. En declaraciones a la prensa, el entrenador Mike Tomlin dijo que se enteró del hecho, pero no lo había visto en el momento.

“Escuché sobre esto, pero no lo he visto (…) y no he tenido oportunidad de hablar con DK Metcalf, así que no tengo comentarios”, señaló en rueda de prensa.

Metcalf ya había sido multado en temporadas anteriores por conductas antideportivas. La NFL suele aplicar sanciones severas en casos de agresión a aficionados.

En 2005, el linebacker Bill Romanowski fue multado por un altercado con un fan en un evento fuera del campo (no durante un partido oficial).

En 2018, el receptor Marcus Peters fue sancionado por lanzar improperios y objetos hacia las gradas tras una jugada polémica.

En 2021, algunos jugadores de los Raiders fueron investigados por empujones a aficionados en la zona de túneles, aunque no hubo sanciones mayores.



