Jueza ordena la liberación inmediata de Kilmar Ábrego García de custodia del ICE

Una jueza federal dictaminó la liberación inmediata de Kilmar Ábrego García de un centro de detención migratoria, decisión basada ante la falta de autoridad legal para su actual reclusión y la ausencia de una orden válida para su expulsión del país.

La jueza Paula Xinis argumentó que, tras una deportación previa, el gobierno no tiene base legal para retener al ciudadano salvadoreño.

“Desde la detención injusta de Abrego García en El Salvador, este ha sido detenido nuevamente sin autoridad legal”, destacó Xinis.

Asimismo, la jueza destacó que, al no existir una orden de deportación activa, las autoridades carecen de poder para expulsar a Abrego García de Estados Unidos, reportó ABC News.

Polémica deportación y acusaciones para Ábrego García

Abrego García, nativo de El Salvador, residía en Maryland con su familia. En marzo fue deportado a la mega prisión CECOT de El Salvador.

La acción migratoria se produjo pese a que existe una orden judicial de 2019 que prohíbe su deportación a ese país por el riesgo de persecución. La administración Trump argumentó que Abrego García era parte de la pandilla criminal MS-13, algo que él ha negado.

Ábrego García fue devuelto a Estados Unidos en junio para enfrentar cargos de tráfico de personas en Tennessee, de los cuales se declaró no culpable.

Presiones para enviarlo a Liberia

Tras ser liberado bajo custodia en Maryland, fue arrestado nuevamente por las autoridades de inmigración y trasladado a un centro de detención en Pensilvania.

El gobierno había estado buscando deportar a Abrego García a la nación africana de Liberia, una nación. En noviembre, la Casa Blaca le pidió a la jueza Xinis levantar la prohibición de expulsión a Liberia, alegando haber recibido garantías de ese gobierno de que Abrego García no sería perseguido ni torturado.

Pese a la solicitud, la jueza Xinis, que lleva el caso de inmigración, ya había bloqueado en agosto la expulsión del país hasta que se resolviera en el tribunal el caso de hábeas corpus que impugna la legalidad de su deportación, señaló ABC.

