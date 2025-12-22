Lina Luaces tras el reencuentro de sus padres: “Casi se me salen las lágrimas de la felicidad”

A un mes de que se celebró la final del concurso Miss Universo, Lina Luaces confesó que el recuerdo más especial que se llevó del certamen no estuvo relacionado con las pasarelas ni la competencia, sino con el tiempo que pudo compartir con sus padres, Lili Estefan y Lorenzo Luaces, quienes se reencontraron después de ocho años de haberse divorciado.

Durante una charla en el pódcast ‘Claríssima’, la joven comentó que se sintió gratamente sorprendida al descubrir que su madre mantenía una relación tan armoniosa con la actual pareja de su padre, al punto de poder convivir todos juntos de manera natural.

“Yo los llamé un día y me dijo mi mamá que estaba desayunando con mi papá y con su novia. Casi se me salen las lágrimas de la felicidad. Yo creo que ellos sabían que eso me iba a dar mucha paz. Otro día comimos los cuatro juntos y era algo que yo nunca pensé que iba a pasar. Yo amé ver a mis padres juntos y unidos otra vez”, expresó Lina visiblemente emocionada.

Por su parte, Clarissa Molina señaló que comprende muy bien ese sentir, ya que sus propios padres también están separados; no obstante, acalró que dejaron de lado sus diferencias para acompañarla y abrazarla cuando ella ganó el reality ‘Nuestra Belleza Latina’ en 2016.

