Lili Estefan dice que su hija Lina Luaces puso el nombre de Cuba en alto en el Miss Universo

Lili Estefan, presentadora de El Gordo y la Flaca, dijo que se siente muy feliz por esta edición del Miss Universo, en especial por el logro de su hija Lina Luaces, quien representó a Cuba y logró formar parte del top 12 de finalistas.

En el show de Univision se mostraron muy contentos con el trabajo que hizo la modelo estadounidense de raíces cubanas, pero en especial su mamá, quien destacó lo orgullosa que está por todo el esfuerzo que hizo la modelo.

En una entrevista con Jordi Martin, la ‘flaca’, como también es conocida, afirmó cómo fue su experiencia al ser madre de una de las candidatas: “Llegar a un Miss Universo es una victoria para cualquier mujer, entonces yo quiero que ella esté contenta porque puso el nombre de Cuba en alto. Tener a Lina en ese top 12 me llena de alegría el corazón y sobre todo el orgullo que siento por ella”.

¿Qué dijo Lili Estefan del Miss Universo?

Agregó que el grupo de latinas fue muy unido por la conexión que tuvieron desde el comienzo, debido al incidente que Fátima Bosch protagonizó con Nawat Itsaragrisil, quien la insultó y varias de sus compañeras la respaldaron.

En El Gordo y la Flaca también hubo reacciones por parte de Raúl de Molina, quien comentó: “Primero quiero felicitar a la nueva reina mexicana, muchísimas felicidades a Fátima Bosch, quien se alzó con la corona en Tailandia, también a Lina, la hija de Lili Estefan, que terminó en las 12 finalistas. Muchísimas felicidades”.

Por su parte, Clarissa Molina explicó que ganar no es lo más importante, pues la plataforma de Miss Universo sirve para lograr muchas cosas. “Este es apenas el comienzo, pero hay que saber aprovechar el momento”, señaló.

Lina Luaces destacó en la noche final con su desfile en traje de baño y de gala, lo que le ayudó a formar parte de las finalistas de esta competitiva edición del concurso de belleza.

