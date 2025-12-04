Lili Estefan asegura que el Miss Universo se convirtió en “un concurso de quinta”

El 21 de noviembre, Fátima Bosch fue escogida como la nueva Miss Universo y, desde entonces, las críticas en contra del certamen de belleza no se han detenido y cada vez surgen más detalles que ponen a prueba la credibilidad de una organización con tantos años de prestigio. Por ello, Lili Estefan contó su experiencia y el desacuerdo con lo que se vivió en esta edición.

Estefan tuvo a su hija participando este año y fue la representante de Cuba. Sin embargo, su pronunciamiento no se debe a Lina Luaces, sino a lo que ella cree que ha pasado a ser el concurso, donde toman en cuenta más factores que la belleza. En “El Gordo y La Flaca”, dijo que el “Miss Universo se ha convertido en, no sé, un concurso de quinta”.

Para la conductora de televisión, siempre ha sido de gran impacto ver cómo representantes de la belleza se reúnen en un lugar como ese para poder concursar, pero lo más importante es que el respeto y la hermandad prevalecen y se ven con la unidad de diversos países.

“Cuando yo vi llegar a Israel y a Palestina, yo dije: ‘Guau, es increíble en el momento en que estamos viviendo ahora que haya dos chicas de dos países que puedan venir aquí y puedan darse la mano sobre un escenario’. Como mismo dije eso, estaba Rusia con Ucrania, de la misma manera estaba Tailandia con Camboya. Creo que es la única plataforma mundial en que países que están en guerra pueden unirse”, detalló Lili.

Estefan dijo que la organización ya no es lo que llegó a ser hace unos años y lamentó que la credibilidad que formaron a lo largo de más de siete décadas se haya perdido en medio de tantos escándalos donde se les acusa de un presunto fraude. Además, detalló que no se trata del primer concurso al que ella asiste, dado que estuvo en uno hace 37 años.

“No pienso en otra plataforma que pueda representar lo que representaba hasta hace poco un Miss Universo. Y es una lástima muy grande que esta credibilidad que había a través de 73 años… Porque este no es mi primer Miss Universo. Mi primero fue en 1988, que acompañé a un jurado durante una semana y eso era increíble cómo te recibía el gobierno. Todo era una elegancia, era otro tipo de concurso”, agregó.

