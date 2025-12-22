Maripily Rivera habla de sus planes para Navidad

Maripily Rivera, ganadora de La Casa de los Famosos 4, habló de sus planes para Navidad, que pasará en su querido Puerto Rico, con una celebración que asegura no es solo de las más largas, sino también de las más divertidas.

El huracán boricua, como también es conocida la artista, contó al programa En Casa con Telemundo cómo se prepara para estas festividades.

“Sabes que las mejores Navidades se pasan en Puerto Rico, son las más largas, las más alegres. Yo digo que nosotros celebramos todo, Santa Claus, Reyes, después viene la octavita y luego la Sanse (Fiestas de la Calle San Sebastián)”, dijo sobre la serie de actividades que espera disfrutar.

La creadora de contenido habló también de cómo se mantiene vigente pese al paso del tiempo. En esto, según consideró Maripily Rivera, influye lo querida que es para algunos y lo controversial que es para otros.

“Tengo a un público que le gusto y a otro el que no, pero yo no puedo hacer nada por ellos”, comentó de forma sarcástica la actriz.

“Los que me mantienen virales son el público que me quieren, que se identifican conmigo por ser una mujer auténtica, real, como me veo en las cámaras. Tal y como ustedes me ven aquí, me ven afuera”, destacó.

Por esta razón, siente que fue su triunfo rotundo en La Casa de los Famosos 4, en donde tuvo una de las participaciones más mediáticas de la franquicia.

Aleyda Ortiz, una de las conductoras del show de entretenimiento, reaccionó a esta entrevista de Maripily Rivera y explicó que la fórmula del éxito de ella ha sido mostrarse tal cual es. “La magia de Maripily es que ella es ella y la conocimos más a fondo cuando estuvo en La Casa de los Famosos. El valor número 1 de la sociedad es la autenticidad”, comentó.

