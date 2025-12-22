Endrick será cedido al Lyon por el Real Madrid hasta junio de 2026, según L’Equipe

El delantero brasileño del Real Madrid Endrick jugará cedido en el Olympique de Lyon entre enero y junio de 2026, en una operación que no contempla opción de compra, según informó este lunes el diario francés L’Équipe.

De acuerdo con la publicación, el club francés y el Real Madrid cerraron el acuerdo de préstamo durante la jornada de este lunes.

El Lyon asumirá un costo cercano al millón de euros, correspondiente a aproximadamente la mitad del salario del internacional brasileño durante los próximos seis meses. L’Équipe añadió que la firma del contrato debería concretarse en un plazo de 24 horas.

Procedente del Palmeiras, Endrick utilizará el dorsal número 9 en el conjunto francés, un número históricamente asociado al club y que fue llevado por el brasileño Sonny Anderson entre 1999 y 2003.

Si la cesión se confirma, el joven atacante de 19 años quedará a las órdenes del entrenador portugués Paulo Fonseca, al frente de un Lyon que actualmente ocupa la quinta posición en la Ligue 1 y lidera la fase de grupos de la Europa League, con cinco victorias y una derrota.

El principal objetivo de Endrick con este movimiento es sumar minutos de juego, algo que no ha logrado con regularidad en el Real Madrid, y así mantenerse en la órbita de Carlo Ancelotti de cara al Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El atacante ya ha disputado 14 encuentros con la selección absoluta de Brasil.

Sigue leyendo:

–Kylian Mbappé empató récord de Cristiano Ronaldo vigente desde 2013

–FIFA apuesta fuerte en el mundo de los videojuegos y lanza Super Soccer en Roblox

–Así fue el último adiós a Mario Pineida, jugador del Barcelona de Ecuador asesinado en Guayaquil