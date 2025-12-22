Prepara un plato elegante a base de salmón para la cena de Navidad

En la mesa navideña, algunos platillos destacan por su elegancia y sabor desde el momento en que se colocan en el centro. El Wellington de salmón se ha convertido en uno de esos favoritos de diciembre, por ser festivo, ligero y visualmente impactante, sin perder el efecto “wow” esperado al servirlo.

Esta versión con salmón ofrece una alternativa más ligera que el Wellington tradicional, manteniendo su carácter especial. Perfecto para celebraciones largas y reuniones familiares, el salmón simboliza festividad y sofisticación, convirtiéndose en un plato que todos quieren probar y que rara vez deja sobras en la mesa.

Envuelto en una capa dorada de hojaldre y acompañado de champiñones y hierbas aromáticas, el Wellington de salmón combina texturas y sabores de manera armoniosa. La preparación logra un equilibrio entre tradición y modernidad, ofreciendo un centro de mesa que sorprende por su presentación y riqueza de sabor.

Es también una opción ideal para quienes desean variar el menú navideño sin sacrificar un plato principal espectacular. Funciona igual de bien en una cena formal que en una comida familiar, y se puede acompañar con guarniciones clásicas de temporada, como verduras al horno o puré de papa, que complementan perfectamente el plato.

Preparación paso a paso del Wellington de salmón

Los ingredientes necesarios incluyen 400 gramos de lomos de salmón sin piel ni espinas, una lámina de hojaldre, un manojo de espinacas frescas, 50 gramos de mantequilla, media litro de leche, harina, un huevo, sal y pimienta. Todos son fáciles de conseguir y se combinan para un resultado espectacular.

Para la preparación, primero lava y seca las espinacas, pícalas y sofríelas en mantequilla hasta evaporar todo el líquido que sueltan. Luego, agrega dos cucharadas de harina y mezcla bien. Incorpora la leche en forma de hilo, removiendo constantemente durante cinco minutos hasta lograr una bechamel cremosa y bien sazonada con sal y pimienta.

Lava el salmón y asegúrate de retirar cualquier espina restante. Estira la masa de hojaldre y corta una tira de 10 centímetros de ancho que servirá para decorar. Coloca el lomo de salmón en el centro, cubre con la bechamel de espinacas y sella los bordes con huevo batido, doblando los extremos hacia el centro.

Dale la vuelta al paquete y colócalo en una fuente de horno forrada con papel sulfurizado. Pincela toda la superficie con huevo batido y utiliza la masa reservada para crear un enrejado decorativo en la parte superior. Sella bien los bordes y haz pequeñas perforaciones en la superficie para evitar que se deforme durante la cocción.

Introduce el Wellington en un horno precalentado a 180 grados Celsius y hornea durante 25 minutos, hasta que la masa adquiera un tono dorado uniforme. Retira del horno, deja templar unos minutos y sirve. El resultado es un platillo elegante, festivo y delicioso que encantará a toda la familia.