El chocolate caliente es un clásico de la Navidad. Es una bebida reconfortante que fusiona la preparación ancestral de las bebidas mesoamericanas aztecas (xocolātl), elaboradas originalmente con chile y vainilla, junto a las tradiciones españolas del siglo XVIII. Esta evolución ha permitido disfrutar hoy de variantes con malvavisco, leche, calabaza o versiones especiadas que recogen los sabores más profundos de la temporada.

Una preparación deliciosa y sin lácteos es el chocolate con especias. Esta opción no solo mantiene la tradición histórica, sino que evita el uso de derivados animales y logra una textura cremosa utilizando cacao puro. Los expertos afirman que existe una tendencia global de regreso a las raíces, donde el consumidor busca la pureza del cacao que disfrutaban los aztecas, adaptada a las necesidades dietéticas modernas.

Al elaborarlo sin lácteos, se retoma la esencia de la receta original, incorporando el toque de canela y azúcar que nació de la fusión cultural con Europa. Además, esta receta encaja perfectamente en la tendencia de disminuir el consumo de lácteos por elección de un estilo de vida que busca digestiones más ligeras sin sacrificar la cremosidad.

Una deliciosa mezcla nutritiva

Cacao puro (70% o más): Es una fuente rica en flavonoides, potentes antioxidantes que mejoran la salud cardiovascular y el flujo sanguíneo cerebral.

Especias digestivas: El uso de clavo y pimienta negra no es solo por sabor; estas especias ayudan a estimular las enzimas digestivas, lo cual es ideal tras las copiosas cenas navideñas.

Textura cremosa: Existe el mito de que, sin leche de vaca, el chocolate queda “aguado”. Sin embargo, la maicena (almidón de maíz) actúa como un agente espesante neutro que permite disfrutar de la untuosidad sin las grasas saturadas de la nata.

Receta de chocolate con especias

Dos tazas de chocolate caliente baja en azucares y elevado en cacao aporte un conjunto de biocompuestos que ayudan a duplicar las células madre. Crédito: Shutterstock

Ingredientes (Rinde cinco tazas)

1 litro de agua o leche vegetal neutra (almendra o avena sin aditivos lácteos).

200 gramos de chocolate negro puro (mínimo 70% cacao, sin leche).

Especias: 3 ramas de canela, 5 clavos, 7 granos de pimienta negra, una pizca de nuez moscada, corteza de naranja y 2 cucharaditas de vainilla.

5 cucharaditas de maicena (opcional, para espesar).

Endulzante al gusto (panela o stevia).

Modo de preparación

Hacer chocolate caliente es un ritual navideño para muchas personas. Se comienza calentando el agua o la leche vegetal con las especias hasta que hierva ligeramente. Luego, se retira del fuego y se deja reposar entre 5 y 10 minutos para lograr una infusión perfecta.

Pasado este tiempo, se cuela la mezcla y se regresa la preparación al fuego medio, realizando movimientos circulares. Incorpore el chocolate picado y la maicena disuelta (en un poco de líquido frío), mezclando hasta que se disuelva y espese. Este proceso suele durar entre 2 y 3 minutos. Sirva y disfrute de la compleja mezcla de sabores que ofrece esta receta.

Sigue leyendo: